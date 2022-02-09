Büyükçekmece'de ehliyetsiz sürücü park halindeki araca böyle çarptı - Son Dakika

Büyükçekmece'de ehliyetsiz sürücü park halindeki araca böyle çarptı

Son sürat giden aracın metrelerce savrulma anları güvenlik kamerasına yansıdı

İSTANBUL - Büyükçekmece'de dün sabah saatlerinde ehliyetsiz ve yaşı küçük bir şahıs, son sürat geldiği caddede iki araca çarptı. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Ekinoba Mahallesi'nde meydana geldi. Öğrencilerin de sık kullandığı cadde üzerinde 18 yaşından küçük Ali S. yönetimindeki 34 JP 7931 plakalı araç, cadde üzerinde park halindeki otomobillere çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araba metrelerce ileri savruldu. O sırada park halindeki bir aracın içinde bulunan bir şahıs hafif yaralandı. Yaşanan kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde Ali S. yönetimindeki aracın hızla park halindeki araçlara çarptığı ve metrelerce savrulduktan sonra durduğu ve etraftaki vatandaşların yardıma koştuğu görüldü.