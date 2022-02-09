Üye Girişi
Büyükçekmece'de ehliyetsiz sürücü park halindeki araca böyle çarptı - Son Dakika

Büyükçekmece'de ehliyetsiz sürücü park halindeki araca böyle çarptı

09.02.2022 22:55

Büyükçekmece'de ehliyetsiz sürücü park halindeki araca böyle çarptı Son sürat giden aracın metrelerce savrulma anları güvenlik kamerasına yansıdı Büyükçekmece'de dün sabah saatlerinde ehliyetsiz ve yaşı küçük bir şahıs, son sürat geldiği caddede iki araca çarptı.

Büyükçekmece'de ehliyetsiz sürücü park halindeki araca böyle çarptı

Son sürat giden aracın metrelerce savrulma anları güvenlik kamerasına yansıdı

İSTANBUL - Büyükçekmece'de dün sabah saatlerinde ehliyetsiz ve yaşı küçük bir şahıs, son sürat geldiği caddede iki araca çarptı. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Ekinoba Mahallesi'nde meydana geldi. Öğrencilerin de sık kullandığı cadde üzerinde 18 yaşından küçük Ali S. yönetimindeki 34 JP 7931 plakalı araç, cadde üzerinde park halindeki otomobillere çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araba metrelerce ileri savruldu. O sırada park halindeki bir aracın içinde bulunan bir şahıs hafif yaralandı. Yaşanan kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde Ali S. yönetimindeki aracın hızla park halindeki araçlara çarptığı ve metrelerce savrulduktan sonra durduğu ve etraftaki vatandaşların yardıma koştuğu görüldü.

Büyükçekmece'de ehliyetsiz sürücü park halindeki araca böyle çarptı
Büyükçekmece'de ehliyetsiz sürücü park halindeki araca böyle çarptı
Büyükçekmece'de ehliyetsiz sürücü park halindeki araca böyle çarptı

YORUMLAR
500

Büyükçekmece, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Büyükçekmece'de ehliyetsiz sürücü park halindeki araca böyle çarptı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
22:32 Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete elektrik faturası resti: Zamlar geri çekilmezse ödemeyeceğim
22:28 Fırtına, Türkiye Kupası'nda dolu dizgin! Trabzonspor, Denizlispor'u mağlup ederek çeyrek finale çıktı
22:13 Buzlanma sebebiyle kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 2 yaralı
22:10 Son Dakika: Halil Falyalı cinayeti İstanbul'a sıçradı! 3 şüpheli gözaltında
21:59 Inter'de olanlar oldu! Hakan Çalhanoğlu takım arkadaşlarıyla yumruk yumruğa kavga etti
21:47 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde şüpheli Seccad Yeşil İstanbul'a getirildi
21:21 Bakırköy'de yaşanan kovalamaca sonucu 1 kadının hayatını kaybettiği olayla ilgili 2 polis gözaltına alındı
21:17 Marmaray'da arka arkaya anlam verilemeyen görüntüler! Biri şınav çekti, diğeri yere kapanıp kalkmadı
21:10 Gündem olacak iddia! Halil Falyalı suikastında "zırhlı araç" detayı
21:02 Cristiano Ronaldo yıllar önceki kabusu tekrar yaşıyor! 5 maçtır gole ulaşamadı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 23:01:54. #1.12#
SON DAKİKA: Büyükçekmece'de ehliyetsiz sürücü park halindeki araca böyle çarptı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement