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BÜYÜKÇEKMECE'DE ELEKTRİĞİ KESMEYE GELEN GÖREVLİLERE 'MINÇIKALI' DAYAK - Son Dakika

BÜYÜKÇEKMECE'DE ELEKTRİĞİ KESMEYE GELEN GÖREVLİLERE 'MINÇIKALI' DAYAK

14.01.2022 12:56

"Zincirle dövüş sanatı yapılıyor ya o zincirle vurdum. O an o denk geldi elime"Yalın Onat ERGÖR - Alper KORKMAZ - Kubilay ÖZEV -/İSTANBUL,(DHA) - BÜYÜKÇEKMECE'de kaçak elektrik kullanıldığı tespit edilen binaya gelen elektrik dağıtım şirketi çalışanları saldırıya uğradı.

"Zincirle dövüş sanatı yapılıyor ya o zincirle vurdum. O an o denk geldi elime"

Yalın Onat ERGÖR - Alper KORKMAZ - Kubilay ÖZEV -/İSTANBUL,(DHA) - BÜYÜKÇEKMECE'de kaçak elektrik kullanıldığı tespit edilen binaya gelen elektrik dağıtım şirketi çalışanları saldırıya uğradı. Çalışanlar, 'mınçıka' adı verilen dövüş sporlarında kullanılan aletle darbedildi. Kavgaya karışan Fatih Uçar, 'Normalde spor salonuna gidiyorum. Eğitim zincirim var onunla vurdum. Yani zincirle dövüş sanatı yapılıyor ya o zincirle vurdum. O an o denk geldi elime" dedi.

Büyükçekmece Hürriyet Mahallesi'nde Uçar ailesi iddiaya göre kaçak elektrik kullanıyordu. Elektrik dağıtım şirketinden 2 görevli dün sabah saatlerinde elektrik saatini mühürlemek için apartmana geldi. Baba Harun Uçar, görevlilerin yanına gelerek engellemek istedi.

Ancak aralarında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya döndü. Harun Uçar'ın 2 çocuğu da kavgaya dahil oldu. Baba ve oğulları, 2 görevliye saldırdı. Çalışanlardan biri arabasına kaçtı. Diğer çalışan ise saldırganların arasında kaldı. O sırada Harun Uçar'ın üçüncü oğlu da elinde mınçıka ile dışarıya çıktı, görevliye saldırdı. Saldırganların arasında kalan çalışan, darbelerden kaçmak için koşarak uzaklaştı. Olay yerine polis ekipleri gelerek Uçar ailesinin kavgaya karışan üyelerini gözaltına aldı. Bu sabah gözaltına alınan 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.

"UYKULU ELİME ZİNCİR GELDİ ONUNLA VURDUM"

Kavgaya karışan Fatih Uçar, 'Uyuyordum, sese uyandım, biraderimin hanımına sordum ne oldu diye 'Babayı dövüyorlar' dedi. Ben elektrikçilerin geldiğini bilmiyordum, baktım babamı sıkıştırmışlar vuruyorlardı. Ben de onları püskürtmek zorunda kaldım. Onlar başlattı. Biz de onlardan şikayetçi olduk bende de darp var. Ben nezarethanede kalırken düşündüm 'Bence kamera kayıtları ile oynamış olabilirler' dedim. Bu apartmanın yönetici kamera kaydıyla oynamış olabilir. Ben uykuluydum, normalde spor salonuna gidiyorum eğitim zincirim var onunla vurdum. Yani zincirle dövüş sanatı yapılıyor ya o zincirle vurdum. O an o denk geldi elime" dedi.

'2021'DE ABONE OLDUK"

Harun Uçar ise 'Elektriğin kesildiğini fark ettim. Düğmede bir sorun var diye düşündüm, baktım dışarıdan sesler geliyordu. Ben çıktım elektriği kesiyorlardı. 'Ne yapıyorsunuz?' dedim, onlar da 'Sana mı soracağız?' dedi. İlk onlar bana vurdu, benim çocuklar da müdahale ettiler. 2021'de biz abone olduk, 11 bin liradan fazla borç çıktı. O tarihten önce de ben ödememi yapıyordum. 12 yıldır ben bütün faturalarımı ödüyorum" diye konuştu.

SALDIRI ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Elektriği kesmek için gelen kişilerin elektrik sayacını kesmeye çalıştığı anları ve apartman içinde çıkan arbedeyi apartmanın güvenlik kamerası kaydetti. Saldırı anlarınıysa apartman dışındaki güvenlik kamerası saniye saniye görüntüledi. Görüntülerde 3 kişinin, elektrik dağıtım şirketi çalışanına saldırdığı, yere düşen sayaçla vurdukları görülüyor. Kavgaya sonradan dahil olan Fatih Uçar'ın mınçıka ile saldırı anları da kameraya yansıdı. Çalışanlardan biri koşarak kaçınca saldırganlar, görevlinin bindiği araca saldırdı.

BÜYÜKÇEKMECE'DE ELEKTRİĞİ KESMEYE GELEN GÖREVLİLERE 'MINÇIKALI' DAYAK
BÜYÜKÇEKMECE'DE ELEKTRİĞİ KESMEYE GELEN GÖREVLİLERE 'MINÇIKALI' DAYAK
BÜYÜKÇEKMECE'DE ELEKTRİĞİ KESMEYE GELEN GÖREVLİLERE 'MINÇIKALI' DAYAK
BÜYÜKÇEKMECE'DE ELEKTRİĞİ KESMEYE GELEN GÖREVLİLERE 'MINÇIKALI' DAYAK
BÜYÜKÇEKMECE'DE ELEKTRİĞİ KESMEYE GELEN GÖREVLİLERE 'MINÇIKALI' DAYAK
BÜYÜKÇEKMECE'DE ELEKTRİĞİ KESMEYE GELEN GÖREVLİLERE 'MINÇIKALI' DAYAK
BÜYÜKÇEKMECE'DE ELEKTRİĞİ KESMEYE GELEN GÖREVLİLERE 'MINÇIKALI' DAYAK
BÜYÜKÇEKMECE'DE ELEKTRİĞİ KESMEYE GELEN GÖREVLİLERE 'MINÇIKALI' DAYAK

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Büyükçekmece, Fatih Uçar, Fatih, Yalın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BÜYÜKÇEKMECE'DE ELEKTRİĞİ KESMEYE GELEN GÖREVLİLERE 'MINÇIKALI' DAYAK - Son Dakika


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SON DAKİKA: BÜYÜKÇEKMECE'DE ELEKTRİĞİ KESMEYE GELEN GÖREVLİLERE 'MINÇIKALI' DAYAK - Son Dakika
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