Büyükçekmece'de elektrik direğine çıkan şahıs akıma kapılarak ağır yaralandı

Büyükçekmece'de elektrik direğine çıkan şahıs akıma kapılarak ağır yaralandı Ağır yalanan şahıs, kablo hırsızlığı için direğe çıktığı iddia edildiİSTANBUL - Büyükçekmece'de elektrik direğine bir kişi çıktı.

Büyükçekmece'de elektrik direğine çıkan şahıs akıma kapılarak ağır yaralandı

Ağır yalanan şahıs, kablo hırsızlığı için direğe çıktığı iddia edildi

İSTANBUL - Büyükçekmece'de elektrik direğine bir kişi çıktı. Elektrik direğine çıkan şahıs elektrik çarpması sonucu ağır yaralandı. Vatandaşların ilk müdahalesini yaptığı kişinin elektrik kurumu çalışanı olmadığı yüksek gerilim hattına hırsızlık amaçlı çıktığı ileri sürüldü.

Olay, dün Hürriyet Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında yaşandı. İddialara göre, İsminin Sinan H. olduğu öğrenilen bir kişi kiralık araç ile sokak üzerinde bulunan yüksek gerilim hattının olduğu yere geldi. Burada üstüne giydiği elektrik şirketine ait kıyafetler ile direğe çıktı. Direğe çıkan H'yi elektrik çarptı. Çarpmanın etkisi ile 5 metrelik direkten yere düşen Sinan H. yanmaya başladı. Çevreden geçen bir vatandaş yangın söndürme tüpü ile Sinan H.'ye müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çevrede yanan otları da söndürdü. Hastaneye kaldırılan Sinan H.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Hırsızlık için direğe çıktı iddiası

Olay yerine gelen polis ekipleri Sinan H.'nin yanan kıyafetleri arasında kimliğini buldu. Üzerinden çıkan kimlikte olay yerine gelen elektrik ekibi çalışanları Sinan H.'nin şirketlerinde çalışmadığını belirledi. H.'nin direğe elektrik kablosu hırsızlığı için çıkmış olabileceği iddiasında bulunuldu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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