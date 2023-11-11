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BÜYÜKÇEKMECE'de Elinde Pala ile Saldırı: Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

BÜYÜKÇEKMECE'de Elinde Pala ile Saldırı: Şüpheli Gözaltına Alındı

BÜYÜKÇEKMECE\'de Elinde Pala ile Saldırı: Şüpheli Gözaltına Alındı
11.11.2023 22:52  - Güncelleme: 22:54

BÜYÜKÇEKMECE'de, elindeki pala ile sokağa çıkan bir kişi, çevreden geçenlere saldırdı. Yoldan geçenler şans eseri yara almadan kurtulurken, şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. O anlar ise bir site sakini tarafından cep telefonu kameraları ile görüntülendi.

BÜYÜKÇEKMECE'de, elindeki pala ile sokağa çıkan bir kişi, çevreden geçenlere saldırdı. Yoldan geçenler şans eseri yara almadan kurtulurken, şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. O anlar ise bir site sakini tarafından cep telefonu kameraları ile görüntülendi.

Olay, dün gece saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Elindeki pala ile bir apartmandan sokağa çıkan bir kişi, bilinmeyen nedenle sokaktan geçenlere saldırdı. Pala ile yoldan geçenlerin üzerine doğru koşan kişiyi görenler kendilerini kurtarmak için hızla uzaklaştı. Olayın haber verilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Elindeki pala ile çevredekilere korku dolu anlar yaşatan kişi, bir süre sonra palayı sokağa fırlattıktan sonra apartmana girdi. Daha sonra elinde bıçakla tekrar sokağa çıkan şüpheli, çevredekilerin üzerine doğru koştuktan sonra geri dönerek binaya girdi. Polisin gelmesi ile şüphelinin bulunduğu apartmana yönelen çevre sakinlerinden bir kişi, yerden aldığı palayı binaya doğru fırlattı. Şüpheli ise olay yerine gelen ekipler tarafından gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: DHA

Suç, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa BÜYÜKÇEKMECE'de Elinde Pala ile Saldırı: Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: BÜYÜKÇEKMECE'de Elinde Pala ile Saldırı: Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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