Büyükçekmece'de, emlakçı ofisinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Büyükçekmece'de, emlakçılık yaptığı ofisin bodrum katında Hint keneviri yetiştirdiği tespit edilen kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti gerçekleştirildiği ihbarı üzerine, emlakçılık yaptığı tespit edilen şüpheli Ümmühan T'yi takibe aldı.

Polis ekipleri, takipler sonrası şüphelinin iki katlı iş yerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, yapay ışık kaynağı kurulan bodrum katının, Hint keneviri yetiştirmeye uygun bir seraya çevrildiği görüldü.

Polis ekipleri iş yerinde yaptıkları aramada, 22 kök dişi Hintkeneviri, uyuşturucu hap, bir gram metamfetamin, 3,92 gram esrar tohumu ile 78,15 gram esrar buldu.

Şüpheli Ümmühan T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.