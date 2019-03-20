Son Dakika Haberleri: Büyükçekmece'de Enerji Tasarrufu Yapan Öğrenciler Ödüllendirildi

Büyükçekmece'de Enerji Tasarrufu Yapan Öğrenciler Ödüllendirildi

1 saat önce

Büyükçekmece Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından ilçedeki okullarda enerjinin etkin ve doğru kullanımı konusunda eğitim verildi.

Büyükçekmece'de Enerji Tasarrufu Yapan Öğrenciler Ödüllendirildi, System.String[]
Büyükçekmece Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından ilçedeki okullarda enerjinin etkin ve doğru kullanımı konusunda eğitim verildi. Eğitim sonrasında bir okulda 1 ay boyunca en çok enerji tasarrufu yapan öğrencilere Büyükçekmece Belediyesi tarafından madalya takdim edildi.

"Daha temiz bir Büyükçekmece için el ele veriyoruz"

Çocukları küçük yaştan itibaren geri dönüşüm ve enerji kullanımı hakkında bilgilendirmek gerektiğini belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerimiz ilçedeki tüm okulları ziyaret ediyor. Enerji ve geri dönüşüm konularında çocuklara uygulamalı olarak eğitimler veriyoruz. En çok enerji tasarrufu yapan öğrencilerimizi daha çok motive etmek ve ödüllendirmek için madalya takdiminde bulunduk. Daha temiz bir Büyükçekmece için el ele veriyoruz" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:39 Kaynak: İHA

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