BÜYÜKÇEKMECE'DE EŞİNİ BOĞARAK ÖLDÜREN KOCAYA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜBBET HAPİS - Son Dakika

BÜYÜKÇEKMECE' de geçen yıl tartıştığı 9 yıllık eşi Sonbahar Özcan'ı boğarak öldürdüğü iddia edilen Ünal Özcan (38) "Eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanık hakkında hiçbir indirim uygulamadı.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Ünal Özcan ile öldürülen Sonbahar Özcan'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı. Sanık Ünal Özcan savunmasında "Çok pişmanım. Hiçbir eş ve baba başına böyle bir olayın gelmesini kesinlikle istemez. Yaşanan olaylardan sonra uyguladığım şiddeti kabul ettim, ailesine annesine gidip durumu anlattım. Aile bireylerinin hepsinin haberi vardır. Ben mesajların tümünü aile üyelerine gösterdim. Şimdi herkes 'Olayı bilmiyorum, görmüyorum, duymuyorum' diyor. Eşimin konuştuğu bir numara vardı. Beni günü birlik aramayan eşim o numara ile konuşmuş. Ben suçluyum bunu inkar etmiyorum, bir cana kıydım. Ben kimseye iftira atmadım. Eşimi çok seviyordum. Ölen kimseye iftira atamam. Her şey telefonda sabittir. Olay nedeniyle pişmanım" diye konuştu.

İNDİRİM UYGULANMADI

Mahkeme heyeti, "Eşi kasten öldürme" suçundan sanık Ünal Özcan'a hiçbir indirim uygulamayarak ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına karar verdi.

İDDİANAMEBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 9 yıldır evli olan Sonbahar Özcan ile Ünal Özcan'ın iki çocuklarıyla beraber yaşadıkları belirtildi. İddianamede Sonbahar Özcan'ın sosyal medya sitelerini aktif olarak kullandığı, Ünal Özcan' ın eşinin cep telefonunda sosyal medya üzerinden başka erkeklerle yapılmış mesajlaşmaları görmesi üzerine aralarında tartışma çıktığı, bu nedenle bir süredir aralarında geçimsizlik olduğu anlatıldı. İddianamede, gece 04.00 sıralarında Ünal Özcan'ın eşi Sonbahar Özcan'ın sosyal medya hesabı üzerinden telefonuna mesaj geldiğini görmesi üzerine sinirlendiği ve ikili arasında tartışma yaşandığı belirtildi. Ünal Özcan'ın 19 Temmuz 2020'de eşinin boğazını hareketsiz kalana kadar sıktığı ve eşinin ölmesi üzerine akrabalarına haber verdiği anlatılan iddianamede, Ünal Özcan'ın eşinin sosyal medya kullanmasından dolayı duymuş olduğu kıskançlık etkisiyle eşini boğarak öldürdüğü öne sürüldü. İddianamede şüpheli Ünal Özcan'ın "Eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep ediliyordu.