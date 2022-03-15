Büyükçekmece'de eski eşine sokak ortasında dehşeti yaşattı - Son Dakika
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Büyükçekmece'de eski eşine sokak ortasında dehşeti yaşattı

15.03.2022 09:48
Büyükçekmece'de eski eşine sokak ortasında dehşeti yaşattı

BÜYÜKÇEKMECE'de, Can Ö., buluşup birlikte yemek yedikleri eski eşi Semra D.'yi evine davet etti.

BÜYÜKÇEKMECE'de, Can Ö., buluşup birlikte yemek yedikleri eski eşi Semra D.'yi evine davet etti. Davete ret cevabı verince sinirlenen koca, eşini sokak ortasında dövdü. Yaşanan şiddet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen cuma günü, Pınartepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Can Ö. ile eski eşi Semra D. bir restoranda buluşup yemek yedi. Restorandan çıkmalarının ardından Can Ö., eski eşini evine davet etti. Kadının ret cevabı üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce Can Ö., Semra D. sokak ortasında dövdü. Yediği darbenin etkisiyle sarsılan Semra D., daha sonra kaçmaya başladı. Yardım çığlıklarını duyan çevredekiler, kadının yardımına koşup polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Can Ö.'yü gözaltına aldı. Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Can Ö., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


- İstanbul
Büyükçekmece'de eski eşine sokak ortasında dehşeti yaşattı
Büyükçekmece'de eski eşine sokak ortasında dehşeti yaşattı
Büyükçekmece'de eski eşine sokak ortasında dehşeti yaşattı
Büyükçekmece'de eski eşine sokak ortasında dehşeti yaşattı
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Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Büyükçekmece'de eski eşine sokak ortasında dehşeti yaşattı - Son Dakika
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