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Büyükçekmece'de esrarengiz kazının nedeni ortaya çıktı - Son Dakika

Büyükçekmece'de esrarengiz kazının nedeni ortaya çıktı

02.02.2022 13:53
Büyükçekmece'de esrarengiz kazının nedeni ortaya çıktı

Büyükçekmece'de boş arazide dün akşam polis helikopterinin desteğiyle başlayan kazıların nedeni belli oldu.

Büyükçekmece'de boş arazide dün akşam polis helikopterinin desteğiyle başlayan kazıların nedeni belli oldu. Kazıların Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kayıp M.K. isimli şahsın bulunmasına yönelik başlatıldığı öğrenildi.

Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde polis ekipleri tarafından helikopter destekli kazı çalışmaları başlatılmıştı. Gece durdurulan çalışmalar, öğle saatlerinde yeniden başladı. Çalışmalara alanda bulunan su birikintisini tahliye etmek için vidanjör de kullanıldı.

Kazıların Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından M.K isimli kişinin bulunması için başlatılan soruşturma kapsamında yapıldığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan bir tanık Büyükçekmece'deki boş araziyi işaret edince buradaki çalışmaların yoğunlaştığı öğrenildi. - İSTANBUL

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükçekmece, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Büyükçekmece'de esrarengiz kazının nedeni ortaya çıktı - Son Dakika


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