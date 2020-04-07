Büyükçekmece'de evinden çıkamayan vatandaşlara evde sağlık hizmeti veriliyor - Son Dakika

Büyükçekmece Belediyesi, yeni tip korona virüs salgınına karşı her türlü tedbiri alırken, evinden çıkamayan ve yatalak durumda olan hastalar için başlatılan evde bakım hizmetini de kesintisiz olarak sürdürüyor.



Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgını ortaya çıktığı günden beri Büyükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü personelleri ilçede ikamet eden 166 hastanın evde bakım ve tedavisini gerçekleştirirken, 170 vatandaşa da ücretsiz hasta nakil hizmeti verildi. Serum, kan alma, enjeksiyon ve pansuman hizmetlerini ücretsiz olarak veren sağlık müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen talepleri en kısa sürede yanıt vermeye çalışıyor.



273 vatandaşa online terapi



Büyükçekmece Belediyesi, yeni tip korona virüs salgını Türkiye'yi etkisi altına aldığı ilk günden beri vatandaşlara online psikolojik terapi hizmeti de veriyor. Salgın nedeniyle psikolojik olarak olumsuz yönde etkilenen ve yardım almak isteyen 273 vatandaşa Büyükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün uzman psikologları tarafından online terapi hizmeti verilerek kaygı ve belirsizliklerin giderilmesine çalışıldı.



"Var gücümüzle çalışıyoruz"



Salgın konusunda tüm tedbirleri aldıklarını söyleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Korona virüs salgınını Türkiye'de gördükten sonra hızla çalışmalarımıza başladık. Online terapi, evde bakım ve hasta nakil hizmetlerimiz hala devam ediyor. Vatandaşımızdan hiçbir ücret talep etmiyoruz. Ben ve mesai arkadaşlarım salgının ilk gününden beri var gücümüzle çalışıyoruz. Bu hizmetlerden faydalanmak isteyen vatandaşlarımız belediyemizi arayabilir" dedi. - İSTANBUL