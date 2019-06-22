Son Dakika Haberleri: Büyükçekmece’de fabrika yangını: 4 ölü
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Büyükçekmece’de fabrika yangını: 4 ölü

18 dakika önce

Büyükçekmece'de tekstil ve plastik malzemelerin üretildiği fabrikada çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 işçi yaşamını yitirdi.

Büyükçekmece’de fabrika yangını: 4 ölü, System.String[]
Büyükçekmece'de tekstil ve plastik malzemelerin üretildiği fabrikada çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 işçi yaşamını yitirdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 09:18 
İşçi, Büyükçekmece, Ekonomi
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