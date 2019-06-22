Büyükçekmece’de fabrika yangını: 4 ölü
18 dakika önce
Büyükçekmece'de tekstil ve plastik malzemelerin üretildiği fabrikada çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 işçi yaşamını yitirdi.
Büyükçekmece
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 09:18
'de tekstil ve plastik malzemelerin üretildiği fabrikada çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 işçi yaşamını yitirdi.
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