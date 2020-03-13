Büyükçekmece'de faciadan saniyelerle kurtuluş kamerada - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Büyükçekmece'de faciadan saniyelerle kurtuluş kamerada - Son Dakika

Büyükçekmece'de faciadan saniyelerle kurtuluş kamerada

6 saat önce

Büyükçekmece'de bir inşaata kum boşaltan hafriyat kamyonu devrildi.

Büyükçekmece'de faciadan saniyelerle kurtuluş kamerada, System.String[]

Büyükçekmece'de bir inşaata kum boşaltan hafriyat kamyonu devrildi. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansırken kamyon devrilmeden 5 saniye önce anne ve çocuğunun kamyonun yanında geçtiği görüldü. Kamyon sürücüsü, cam kırılarak dışarı çıkarıldı.


Olay, Fatih Mahallesi'nde saat 11.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre 34 AG 5595 plakalı hafriyat kamyonu bina inşaatının olduğu alana kum dökmeye gelmişti. Kamyon kasası ağır yük ve yokuş aşağıya yol nedeniyle bir anda yan yatarak devrildi. Kamyon sürücüsü Adem Deniz, inşaat çalışanlarının ön camı kırarak dışarı çıkarmasıyla yara almadan kurtarıldı. Yaşanan kaza anı gören bir kişi ise, " Kum boşaltıyordu. Biz de yanından geçtik. Devriliyordu biz devriliyor diye bağırana kadar devrildi zaten. Kurtarmaya geldik. Yükü ağır ondan devrildi" dedi.


Olaydan 5 saniye önce anne ve çocuğu yoldan geçmiş


Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kamyon devrilmeden 5 saniye önce pazar arabasıyla bir anne ve çocuğunun geçtiği görülüyor. Görüntülerin devamında kamyonun devrilmesinin ardından inşaat çalışanlarının aracın ön camını tekmeleyerek kırıp sürücüyü çıkarmaları yer alıyor. - İSTANBUL

Fatih Mahallesi, Büyükçekmece, Anne, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sevgilisini boğarak öldüren adam, Aydos Ormanı'nda intihar etti
Hırsızlık yapan kadın, gazetecilere tepki gösterdi: Adam öldürsem çekmezsiniz Zonguldak'ta çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bakkal adliyeye sevk edildi Komşusunun kızına cinsel istismarda bulunan sanığa 31 yıl hapis cezası verildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 19:00:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Büyükçekmece'de faciadan saniyelerle kurtuluş kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]