Büyükçekmece'de faciadan son andan dönüldü - Son Dakika

Büyükçekmece'de faciadan son andan dönüldü

Yolcu otobüsü sıkıştırdı, akaryakıt istasyonuna daldı

Kaza anı kameraya yansıdı

İSTANBUL - Büyükçekmece'de seyir halinde olan 19 yaşındaki sürücü yolcu otobüsünün sıkıştırması direksiyon hakimiyetini kaybederek, benzin istasyonuna çarptı. Sürücü araç içinde sıkışırken, büyük panik yaşayan vatandaşlar otomobil içine yangın tüpü sıktı. Faciadan dönülen o kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, Büyükçekmece- Silivri istikameti E-5 yanyol da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 23 BY 748 plakalı araç sürücüsü Yusuf Y. seyir halindeyken, yolcu otobüsünün sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aracın kontrolünü kaybeden 19 yaşındaki Yusuf Y. benzin istasyonu dalarak tanıtım panolarına çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle sürücü araç içinde sıkışırken, çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yangın tüpleriyle aracın yanına gelen vatandaşlar, tedbir amaçlı içine sıktı. Aracın benzin pompalarına gelmemesi büyük bir faciayı önledi. Kaza anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.