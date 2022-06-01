Büyükçekmece'de feci kaza! Takla atan otomobil otobüs durağına girdi: 1 ölü

D-100 Karayolu Büyükçekmece Kumburgaz mevkiinde kaza yapan bir otomobilin durağa girdiği belirtiyor. İlk bilgilere göre; 1 kişi öldü, aralarında öğrencilerinde 10 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye gönderildi.

OTOMOBİL DURAKTA BEKLEYENLERİN ARASINA DALDI

Kaza saat 16.30 sıralarında meydana geldi. D-100 Karayolu Büyükçekmece Kumburgaz mevkiindeki üst geçidin hemen yanındaki durakta bekleyenlerin arasına kaza yaptığı belirtilen otomobil girdi.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Feci kazada aralarında öğrencilerin de bulunduğu yaralılar için olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada 1 kişi ölürken 10 kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle trafikte de aksama yaşanıyor.

VALİLİK'TEN İLK AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden, Büyükçekmece kontrolden çıkan otomobilin İETT durağında bekleyen öğrencilerin arasına daldığı kazayla ilgili açıklama yapıldı. Valilik'ten yapılan açıklamada, "Bugün saat 16.50 sıralarında Büyükçekmece İlçemiz Kumburgaz Yenimahalle D-100 Karayolu İstanbul istikametine seyir halindeki bir otomobil, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu, takla atarak İETT otobüs durağında bekleyen yolculara çarpmıştır. Meydana gelen kazada maalesef 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, ilk belirlemelere göre 1'i ağır olmak üzere 10 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerimizce çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Kazada hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

İşte olay yerinden ilk görüntüler: