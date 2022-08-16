Son dakika haberi! Büyükçekmece'de tırın altında kalan çocuğun bacağı koptu...Panik anları kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberi! Büyükçekmece'de tırın altında kalan çocuğun bacağı koptu...Panik anları kamerada

16.08.2022 21:17

Son dakika 3. sayfa haberi... Büyükçekmece'de tırın altında kalan çocuğun bacağı koptu.

Büyükçekmece'de tırın altında kalan çocuğun bacağı koptu...Panik anları kamerada

İSTANBUL - Büyükçekmece'de 11 yaşındaki çocuk, bisiklet sürerken tırın altında kaldı. Bacağı kopan çocuk hastaneye kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece İsmetpaşa Caddesi'nde akşam saatlerinde bisikletiyle caddede seyir halinde olan 11 yaşındaki M.F.A., çimento yüklü tırın altında kaldı. Bacağı kopan çocuk hastaneye kaldırıldı. Sürücü C.G. ise olay yerinde ifadesi alınmak üzere polis tarafından gözaltına alındı. Çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA
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Büyükçekmece, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Büyükçekmece'de tırın altında kalan çocuğun bacağı koptu...Panik anları kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Büyükçekmece'de tırın altında kalan çocuğun bacağı koptu...Panik anları kamerada - Son Dakika
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