Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece İsmetpaşa Caddesi'nde akşam saatlerinde bisikletiyle caddede seyir halinde olan 11 yaşındaki M.F.A., çimento yüklü tırın altında kaldı. Bacağı kopan çocuk hastaneye kaldırıldı. Sürücü C.G. ise olay yerinde ifadesi alınmak üzere polis tarafından gözaltına alındı. Çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA

Büyükçekmece, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi! Büyükçekmece'de tırın altında kalan çocuğun bacağı koptu...Panik anları kamerada - Son Dakika

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