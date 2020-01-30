Büyükçekmece'de gece kulübü önündeki silahlı kavga kameralara böyle yansıdı - Son Dakika

Büyükçekmece'de bir gece kulübüne girmek isteyen 2 kişi ile güvenlik görevlileri arasında silahlı kavga çıktı. Şahıslar ve güvenlik görevlilerinin çatıştığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı.



Olay, Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi'nde bulunan bir gece kulübünde geçtiğimiz Mart ayında meydana geldi. İddiaya göre,kulübe gelen 2 kişi randevuları olmadığı halde içeri girmek istedi. Güvenlik görevlileri şahısları içeri almadı. Bunun üzerine güvenlik görevlileri ve 2 şahıs arasında tartışma çıktı. Bir süre güvenlik görevlileriyle tartışan şahıslar geldikleri otomobile binerek olay yerinden ayrıl.



Silahlı kavga kamerada



Yaklaşık yarım saat sonra gece kulübüne geri gelen şahıslar güvenlik görevlilerine silahla ateş etmeye baladı. Güvenlik görevlilerinin de açılan ateşe karşılık vermesi sonucu çatışma çıktı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri 2 şahsı olayda kullandıkları tüfekle birlikte kıskıvrak yakaladı. Ekipler tarafından gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, tartışma anları ve yaşanan silahlı kavga saniye saniye kameralara yansıdı. - İSTANBUL