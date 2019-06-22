Büyükçekmece'de gece saatlerinde 4 işçinin hayatını kaybettiği 2 kişinin ise dumandan etkilenerek...
1 saat önce
Büyükçekmece'de gece saatlerinde 4 işçinin hayatını kaybettiği 2 kişinin ise dumandan etkilenerek hastanede tedavi altına alındığı yangın ile ilgili iş yeri sorumlusu A.G. gözaltına alındı.
Büyükçekmece
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 02:21 Kaynak: İHA
'de gece saatlerinde 4 işçinin hayatını kaybettiği 2 kişinin ise dumandan etkilenerek hastanede tedavi altına alındığı yangın ile ilgili iş yeri sorumlusu A.G. gözaltına alındı. Yangının çıktığı katta yatakhane olduğu öğrenilirken fabrikanın daha önce yangın anına uygun olmadığı gerekçesi ile işlem gördüğü bilgisine ulaşıldı. - İSTANBUL
İstanbul'da 4 kişinin öldüğü yangınla ilgili iş yeri sorumlusu gözaltına alındı
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