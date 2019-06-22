Son Dakika Haberleri: Büyükçekmece'de gece saatlerinde 4 işçinin hayatını kaybettiği 2 kişinin ise dumandan etkilenerek...
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Büyükçekmece'de gece saatlerinde 4 işçinin hayatını kaybettiği 2 kişinin ise dumandan etkilenerek...

1 saat önce

Büyükçekmece'de gece saatlerinde 4 işçinin hayatını kaybettiği 2 kişinin ise dumandan etkilenerek hastanede tedavi altına alındığı yangın ile ilgili iş yeri sorumlusu A.G. gözaltına alındı.

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Büyükçekmece'de gece saatlerinde 4 işçinin hayatını kaybettiği 2 kişinin ise dumandan etkilenerek hastanede tedavi altına alındığı yangın ile ilgili iş yeri sorumlusu A.G. gözaltına alındı. Yangının çıktığı katta yatakhane olduğu öğrenilirken fabrikanın daha önce yangın anına uygun olmadığı gerekçesi ile işlem gördüğü bilgisine ulaşıldı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 02:21 Kaynak: İHA
fabri, , yangın, büyükçekmece, 3. Sayfa
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