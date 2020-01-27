Büyükçekmece'de gençlere yönelik proje - Son Dakika

Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, "İslam Medeniyeti ve Fuat Sezgin" ile "7'den 77'ye Bilinçli Tekno Toplum" projesini başlattı.

Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İslam Medeniyetleri ve Fuat Sezgin" Projesinin amacının Fuat Sezgin'in bilim tarihine olan katkılarını bugünkü nesle ulaştırmak ve bu neslin içinden yeni Fuat Sezgin'ler yetiştirmek olduğu anlattı.

Uygun, proje ile tarihteki Türk İslam alimleri ve sanatçıları ile İslam medeniyetinin mimarı durumunda olan büyük mütefekkirlerin öğrencilere tanıtılması için bir e-içerik geliştirileceğini aktararak, bu e-içerik portalı üzerinden de konferanslar, bilim yürüyüşleri, küçük bilim şenlikleri gibi farkındalık çalışmaları yürüteceklerini söyledi.

Bu proje ile öğrencilerin bilime olan meraklarını artırmak, bilime katkısı olan büyüklerini tanımalarına vesile olmayı hedeflediklerini dile getiren Uygun, yeni bir bilim kitlesinin temellerini burada şekillendirmek istediklerini ifade etti.

"7'den 77'ye Tekno Toplum" projesi

Uygun, İçişleri Bakanlığı tarafından da desteklenen "7'den 77'ye Tekno Toplum" projeleriyle afiş, resim, slogan, kısa film, karikatür ve makale yarışmaları düzenleneceğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Günümüzde öğrenciler hayata sanalla bağlanıyor. '7'den 77'ye Tekno Toplum'u oluşurken bu teknoloji kullanımının da toplumda bir bilinç düzeyiyle ve farkındalık anlayışıyla kullanılmasını, bu anlamda bir bilinç geliştirilmesini amaçlıyoruz. Bu projemizin de okullarımızda, özellikle çocuklarımızda okul öncesinden başlayarak yaygın eğitimi de katacak şekilde toplumun her kesimini içine alarak bir sistematik anlayışla herkes nezdinde teknoloji kullanımının bir farkındalık eğitimiyle belli bir bilinç düzeyiyle yapılmasını önemsiyoruz."

"İslam Medeniyeti ve Fuat Sezgin" Projesinin koordinatörü Gülden Bayrak da "İslam Medeniyetini, Müslüman Bilim Adamlarını ve Fuat Sezgin"i içeren bir web portalı oluşturulacağını anlatarak, bunun yanı sıra birçok akademisyen, öğretmen, öğrenci ve gönüllü gencin görev alacağı etkinlikler düzenleneceğini belirtti.

"7'den 77'ye Bilinçli Tekno Toplum" Proje Koordinatörü İlker Bayrak da proje içeriğinin teknoloji ve internetin bilinçli kullanılması, siber zorbalık ve siber güvenlik, teknolojinin yanlış kullanılmasının sonuçları ve teknoloji bağımlılığının oluşturduğunu söyledi.

Proje kapsamında öğrenciler arasında, afiş, slogan, resim, kısa film, makale, karikatür yarışmaları düzenleyeceklerini dile getiren Bayrak, ayrıca 20 adet "7'den 77'ye Bilinçli Teknoloji Kullanımı Farkında Ol!" eğitimi gerçekleştirileceklerini söyledi.