BÜYÜKÇEKMECE'DE GÖLÜ SİSTEN KAYBOLDU - Son Dakika

Büyükçekmece 'de sis, sürücülere zor anlar yaşatırken, Büyükçekmece Gölü 'nün üzerine düşen sis ise güzel ortaya güzel görüntüler çıkardı.

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