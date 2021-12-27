Büyükçekmece'de gönye kesme makinesi çalan hırsızlar yakalandı - Son Dakika

BÜYÜKÇEKMECE'de, bir evin bahçesinden gönye kesme makinesi çalan 2 hırsız, polis ekiplerinin çalışması sonucunda yakalandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kamiloba Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde bulunan gönye kesme makinası 12 Aralık Pazar günü çalındı. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde evinden çıkan İ.Ç., bahçede bulunan makinesinin olmadığını fark etti. İ.Ç. durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik kamerasını incelediklerinde saat 04.45 sıralarında, 2 şüphelinin makineyi alıp götürdüğünü gördü. Çalışma başlatan polisler, şüphelilerin daha önce de hırsızlık suçlarından kayıtları bulunan B.Ç. ve M.Ç., olduğunu tespit etti. 2 şüpheli, yaşadıkları evde polis ekipleri tarafından yakalanarak, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.Ç. ve M.Ç., adliyeye sevk edildi. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.