Büyükçekmece'de 'Görüntülü konuşma' kavgası... Sesten rahatsız olan yaşlı adam bıçakla dehşet saçtı - Son Dakika
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Büyükçekmece'de 'Görüntülü konuşma' kavgası... Sesten rahatsız olan yaşlı adam bıçakla dehşet saçtı

04.06.2022 09:25

Büyükçekmece'de 'Görüntülü konuşma' kavgası... Sesten rahatsız olan yaşlı adam bıçakla dehşet saçtı Büyükçekmece'de bir kafe sahibi, yüksek sesle görüntülü konuştuğu için uyardığı 72 yaşındaki adam tarafından bıçaklandı.

Büyükçekmece'de 'Görüntülü konuşma' kavgası... Sesten rahatsız olan yaşlı adam bıçakla dehşet saçtı

İSTANBUL - Büyükçekmece'de bir kafe sahibi, yüksek sesle görüntülü konuştuğu için uyardığı 72 yaşındaki adam tarafından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri yaşlı adamı gözaltına alırken, yaralanan işyeri sahibi hastaneye kaldırıldı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü Büyükçekmece Kumburgaz Mahallesi'nde bir kafede gerçekleşti. İddiaya göre 72 yaşındaki şahıs, kafenin içinde cep telefonu ile görüntülü konuşmaya başladı. Durumdan rahatsız olan bir müşteri, konuşmaya son vermesini söyledi. Tartışmayı gören kafe sahibi ise duruma müdahale etmeye çalıştı. Şahıs ile işletmeci arasında sinirler gerilirken tartışma kafenin dışına taşarak kavgaya dönüştü. Yaşlı adam, elindeki bıçakla kafe sahibini yaraladı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken emniyet güçleri yaşlı adamı gözaltına aldı. Yaralanan kafe sahibi ambulans ile hastaneye götürülürken o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

"Kafenin dışında kavgaya devam etmişler"

Olay hakkında konuşan esnaf Zeki Karakoç, "Kafe sahibi bizim komşumuzdur. Yaşlı bir insanla tartışmış. Daha sonra yaşlı olan ona bıçak çekmiş. Daha sonra kafenin dışına doğru kaçmış. Orada kavgaya devam etmişler" dedi.

"Yaşlı adam, 'Rahatsız oluyorsan git başka yerde otur' dedi"

Kavga ile ilgili konuşan bir diğer esnaf Nurettin Türkmen, " 72 yaşında yaşlı bir adam, kafenin önünde telefonuyla görüntülü konuşurken bir müşteri 'Telefonla görüntülü konuşmayın, yanımda aile var rahatsız oluyorum' diyor. Yaşlı adam da 'Rahatsız oluyorsan git başka yerde otur' diye cevap veriyor. İçerden mekan sahibi çıkıyor, onunla da tartışıyor. Daha sonra bir arbede oluyor. Yaşlı adam genç mekan sahibini bıçaklıyor. Sonra adam kaçıyor ama genç kafe sahibi yakalıyor ve vurup düşürüyor. Yaşlı adam, düştüğü yerden işletmecinin göğsünü, bacağını bıçak darbeleriyle yaralıyor. Sonra da olaylar büyüyor" şeklinde konuştu.

Yaşanan anlar cep telefonu kamerasında

Yaşanan o anlar çevredeki bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde yaşlı adamın polis ekipleri tarafından gözaltına alınması ve bıçaklanan kafe işletmecine sağlık ekipleri tarafından müdahale edildiği görülüyor.

Büyükçekmece'de 'Görüntülü konuşma' kavgası... Sesten rahatsız olan yaşlı adam bıçakla dehşet saçtı
Büyükçekmece'de 'Görüntülü konuşma' kavgası... Sesten rahatsız olan yaşlı adam bıçakla dehşet saçtı
Büyükçekmece'de 'Görüntülü konuşma' kavgası... Sesten rahatsız olan yaşlı adam bıçakla dehşet saçtı
Büyükçekmece'de 'Görüntülü konuşma' kavgası... Sesten rahatsız olan yaşlı adam bıçakla dehşet saçtı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Büyükçekmece'de 'Görüntülü konuşma' kavgası... Sesten rahatsız olan yaşlı adam bıçakla dehşet saçtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Büyükçekmece'de 'Görüntülü konuşma' kavgası... Sesten rahatsız olan yaşlı adam bıçakla dehşet saçtı - Son Dakika
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