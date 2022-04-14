Büyükçekmece'de gramaj ve hijyen denetimi - Son Dakika
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Büyükçekmece'de gramaj ve hijyen denetimi

14.04.2022 11:35
Büyükçekmece'de gramaj ve hijyen denetimi

Büyükçekmece Belediyesi Ruhsat Denetim ve Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe genelinde fırın ve pastaneleri denetledi.

Büyükçekmece Belediyesi Ruhsat Denetim ve Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe genelinde fırın ve pastaneleri denetledi.

Ramazan ayında vatandaşların daha sağlıklı gıda tüketmelerini sağlamak için denetimlerini sıklaştıran belediye ekipleri, ilçede faaliyet gösteren pastane, fırın ve unlu mamul üretimi yapan işyerlerini denetledi.

Hijyen koşullarına uymayanlar uyarıldı

Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Rıza Evren Kılcı nezaretinde denetim gerçekleştiren Büyükçekmece Belediyesi ekipleri, Ramazan ayının vazgeçilmezi pide üretimi yapan fırınlarda özellikle terazi ve hijyen üzerinde kontroller yaptı. Fırınların imalathane, depo, mutfak, banyo, tuvaletlerini denetlenirken ayrıca çalışanların kılık kıyafet ve temizlik kontrolü yapıldı. Hijyen kurallarına uymayan ve eksik gramajla ekmek satan fırınlara ceza kesti. Büyükçekmece Belediyesi ekipleri, periyodik olarak gerçekleştirilen denetimlerini Ramazan ayında daha da sıklaştıracak. - İSTANBUL

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Bartın'dan kısa kısa Bartın'dan kısa kısa Büyükçekmece'de fırınlarda gramaj ve hijyen denetimi yapıldı Büyükçekmece'de fırınlarda gramaj ve hijyen denetimi yapıldı

Zabıta Müdürlüğü, Büyükçekmece, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Büyükçekmece'de gramaj ve hijyen denetimi - Son Dakika


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