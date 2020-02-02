Büyükçekmece'de evinin önünde gürültü yaptığı gerekçesiyle balkondan pompalı tüfekle ateş zanlının vurduğu genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde saat 04.20 sıralarında Ahmetcan Avşar (20) ve arkadaşları ile evinin önünde gürültü yaptıklarını söyleyen şüpheli arasında tartışma çıktı.

İsmi henüz öğrenilemeyen zanlı, tartışmanın büyümesi üzerine evindeki pompalı tüfekle balkondan ateş açtı.

Açılan ateş sonucu ağır yaralanan Avşar, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Zanlının kullandığı silahı ele geçiren polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.