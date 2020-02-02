Büyükçekmece'de gürültü cinayeti - Son Dakika
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Büyükçekmece'de gürültü cinayeti

6 saat önce

BÜYÜKÇEKMECE'de park halindeki otomobilde müzik dinleyen 3 genç, gürültü yaptıklarını söyleyen çevredeki bir kişiyle tartışmaya başladı.

Büyükçekmece'de gürültü cinayeti, System.String[]
BÜYÜKÇEKMECE'de park halindeki otomobilde müzik dinleyen 3 genç, gürültü yaptıklarını söyleyen çevredeki bir kişiyle tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönen tartışmada bir kişi otomobildeki gençlere silahla ateş etti. Olay yerinde ağır yaralanan 20 yaşındaki Ahmet Can Avşar kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Büyükçekmece Atatürk Mahallesi'nde 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 20 yaşındaki Ahmet Can Avşar iki arkadaşıyla birlikte sokak üzerinde otomobillerini park ederek müzik dinlemeye başladı. Çevrede oturan bir kişi otomobilden gelen müzik sesi ve gençlerin yaptığı gürültüden rahatsız olduğunu söyleyerek tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Aracından silahını alan kişi gençlere ateş etti. Göğsüne isabet eden kurşunla Ahmet Can Avşar yaralandı. Avşar'ı yaralı olarak Beylikdüzü Devlet Hastanesine götüren arkadaşları bir yandan polise haber verdi.

ARKADAŞLARI POLİSTEN YARDIM İSTEDİ

Yaralı arkadaşlarını hastaneye götüren gençler, yolda karşılaştıkları polis ekiplerine durumu anlatarak yardım istedi. Gençlerin polisle karşılaştıkları anlar güvenlik kameralarıyla kaydedildi.

"BİR EVDEN ATEŞ EDİLDİĞİ SÖYLENDİ"

Murat Girgin " Burada esnafım. Saat 04.00 sıralarında birini vurulduğunu söylediler. Polis ekipleri araştırmaya geldi. Kamera kayıtlarını incelediler. Bende burada uyuyorum. Öyle bir şey duymadım. Bu bölgede olduğunu biliyorum. Bir evden ateş edildiği söylendi. Müzik sesi duyulmadı olsa ben duyardım. Burada kalıyorum. Yüksek sesle müzik dinlenseydi duyardım" dedi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


- İstanbul
Büyükçekmece, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 04:05 Kaynak: DHA
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