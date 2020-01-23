Büyükçekmece'de H1N1 şüphesiyle tedavi gören hastalar sevk oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Büyükçekmece'de H1N1 şüphesiyle tedavi gören hastalar sevk oldu - Son Dakika

Büyükçekmece'de H1N1 şüphesiyle tedavi gören hastalar sevk oldu

6 saat önce

Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde H1N1 virüsü şüphesiyle tedavi gören iki hasta, başka hastanelere sevk edildi.

Büyükçekmece'de H1N1 şüphesiyle tedavi gören hastalar sevk oldu, System.String[]

Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde H1N1 virüsü şüphesiyle tedavi gören iki hasta, başka hastanelere sevk edildi.


Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde H1N1 şüphesiyle gelen iki hasta nedeniyle acil serviste yoğun önlemler alınmış, hastalar kapatılan bir alanda tedavi altına alınmıştı. Yapılan ilk tedavinin ardından iki hasta farklı ambulanslara bindirilerek başka bir hastaneye sevk edildi. Sevk işlemi sırasında sağlık ekiplerinin yoğun önlem aldığı görüldü. Hastalara müdahale eden personeller özel kıyafetler giyerken, tüm görevliler yüzlerine maske taktı. Hastane güvenlik görevlileri ise hastaların çıkışı sırasında basın mensuplarının görüntü almasını engellemeye çalıştı. - İSTANBUL

Devlet Hastanesi, Büyükçekmece, Mimar Sinan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 04:34 Kaynak: İHA
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