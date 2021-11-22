BÜYÜKÇEKMECE'DE HAFRİYAT KAMYONUN DAMPERİ ÜST GEÇİDE ÇARPTI - Son Dakika

BÜYÜKÇEKMECE'DE HAFRİYAT KAMYONUN DAMPERİ ÜST GEÇİDE ÇARPTI

100 Karayolu'nda seyir halinde giden kamyonun açılan damperi, üst geçide çarptı.

BÜYÜKÇEKMECE D-100 Karayolu'nda seyir halinde giden kamyonun açılan damperi, üst geçide çarptı. Kaza, saat 21.30 sıralarında D-100 Karayolu Büyükçekmece mevkii Edirne istikametinde yaşandı. Yolda ilerleyen Engin Kurnaz idaresindeki 34 GR 9662 plakalı kamyonun damperi açıldı. Sürücü, kendisini uyarmak için diğer sürücülerin çaldığı kornaları duymazken, kamyonun damperi üst geçide çarptı. Damper üst geçide takılı kalırken, kamyonun ön kısmı yaklaşık 20 metre sürüklendi. Kazada şans eseri yaralanma veya can kaybı yaşanmadı. Kaza nedeniyle yolun bir şeridi ulaşıma kapanırken, kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. MİLLET KORNA ÇALDI AMA DUYMADI Yaşanan kazayı anlatan Murat Gökben, Yolda gelirken damper açıldı. Sonra üst geçide vurdu. Yaralanan olmadı. Millet korna çaldı ama arkadaş duymadı dedi.

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