BÜYÜKÇEKMECE'DE HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ - Son Dakika
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BÜYÜKÇEKMECE'DE HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ

26.04.2022 12:19

BÜYÜKÇEKMECE'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu devrildi.

BÜYÜKÇEKMECE'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu devrildi. Kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Büyükçekmece Ahmediye Mahallesi Çatalca Yolu Caddesi Edirne istikametinde meydana geldi. Mehmet Emin Karataş idaresindeki 34 KS 2479 plakalı hafriyat kamyonu, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, Karataş hafif şekilde yaralanırken, olay yerine ihbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonda sıkışan Karataş, itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kamyon sürücü yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Devrilen kamyon, vinç ile kaldırıldı.

BÜYÜKÇEKMECE'DE HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ
BÜYÜKÇEKMECE'DE HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ
BÜYÜKÇEKMECE'DE HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ
BÜYÜKÇEKMECE'DE HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ

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Kaynak: DHA

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