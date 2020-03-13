BÜYÜKÇEKMECE'DE HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ; ANNE VE ÇOCUĞU SON ANDA KURTULDU - Son Dakika
Son Dakika Güncel BÜYÜKÇEKMECE'DE HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ; ANNE VE ÇOCUĞU SON ANDA KURTULDU - Son Dakika

BÜYÜKÇEKMECE'DE HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ; ANNE VE ÇOCUĞU SON ANDA KURTULDU

6 saat önce

Kaza anı kameradaHaber-Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) BÜYÜKÇEKMECE'de inşaata kum boşaltan hafriyat kamyonu devrildi.

Kaza anı kamerada

Haber-Kamera : Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, (DHA) BÜYÜKÇEKMECE'de inşaata kum boşaltan hafriyat kamyonu devrildi. Devrilme anı kameralara yansırken, yoldan geçen anne ve kızı kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kaza, Fatih Mahallesi Veysel Karani Caddesi'nde saat 11.45'te meydana geldi. Adem Deniz'in kullandığı 34 AG 5595 plakalı hafriyat kamyonu ile bir bina inşaatına kum getirdi. Hafriyat kamyonu yükünü boşalttığı sırada devrildi. Kazayı görenler ve işçiler kamyon içerisinde kalan sürücünün yardımına koştu. İşçiler kamyonun camını kırarak sürücüyü kurtardı.

SON ANDA KURTULDULAR

Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerinde hafriyat kamyonu devrilmeden 5 saniye önce pazardan dönen anne ve çocuğu kamyonun yanından geçiyor. Bir otomobil sürücüsü de kamyonun devrileceğini fark ederek geri manevra yaparak kamyondan kaçıyor. Daha sonra kamyon devrilirken, işçiler kamyon sürücüsünü kurtarmak için koşuyor.

BÜYÜKÇEKMECE'DE HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ; ANNE VE ÇOCUĞU SON ANDA KURTULDU

Anne, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cuma namazı sırasında termal kameralı önlem!
Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından termal kameralara talep arttı Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1266'ya yükseldi Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı haberlerini yalanladı

Son Dakika Haberleri
20:27 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Yozgat'taki ziraat odası başkanlarını kabul etti
20:27 Bodrum'da kaçak yapılarla mücadele devam ediyor
20:27 YÖK'ten korona virüs tedbirleri
20:26 CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ'NDE DEZENFEKTAN ÇALIŞMASI
20:26 Kafede çıkan yangın korkuttu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 20:30:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BÜYÜKÇEKMECE'DE HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ; ANNE VE ÇOCUĞU SON ANDA KURTULDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]