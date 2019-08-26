Son Dakika Haberleri: Büyükçekmece'de Halk Akademisi Sahne Sanatları kursları başlıyor
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Büyükçekmece'de Halk Akademisi Sahne Sanatları kursları başlıyor

1 saat önce

Her yıl binlerce mezun vererek Türkiye'nin kültür ve sanat hayatına yeni insanlar kazandıran Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi Sahne Sanatları Kursları yeni dönem kayıtları başlıyor.

Büyükçekmece'de Halk Akademisi Sahne Sanatları kursları başlıyor, System.String[]

Her yıl binlerce mezun vererek Türkiye'nin kültür ve sanat hayatına yeni insanlar kazandıran Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi Sahne Sanatları Kursları yeni dönem kayıtları başlıyor.


Türk halk oyunları, bale, modern dans, piyano, salsa, bachata, sirtaki, Roman, tiyatro, drama, çocuk Latin dansları, gitar, keman, ritm (bateri), yan flüt, bağlama, ney, ud, şan eğitimi ve solfej alanlarında uzman eğitmenler tarafından ders verilen Halk Akademisi Sahne Sanatları, yeni dönemde de vatandaşlara ücretsiz hizmet sunacak.


"Aydınlık bir dünya için kültür ve sanat diyoruz"


Kültür ve sanatın başkenti Büyükçekmece'de sanat aktivitelerinin her geçen gün daha da artacağını söyleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Halk Akademisi bünyesinde faaliyet gösteren kurslardan binlerce mezun verdik. Kimi mezunumuz iş sahibi oldu kimi okuma, yazma öğrendi kimi de ufkunu genişletti. Kurslarımız tamamen ücretsizdir. 7'den 70'e herkesi Sahne Sanatları Kurslarımıza bekliyoruz. Aydınlık bir dünya için kültür ve sanat diyoruz" dedi.


Kültür ve sanatta kendisini geliştirmek isteyen tüm vatandaşlar 30 Eylül'de başlayacak Halk Akademisi Sahne Sanatları Kursları'na kayıt yaptırabilecek. 0212 883 19 14 numaralı telefondan detaylı bilgi alınabilir. - İSTANBUL

Büyükçekmece, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 10:14 Kaynak: İHA
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