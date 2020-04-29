Büyükçekmece'de hasar gören binaların yıkımına devam edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de hasar gören binaların yıkımına devam edildi - Son Dakika

Büyükçekmece'de hasar gören binaların yıkımına devam edildi

11 dakika önce

Büyükçekmece'de korona virüs ile mücadele döneminde de deprem riski göz ardı edilmeyerek kentsel dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla sürdürülüyor.

Büyükçekmece'de hasar gören binaların yıkımına devam edildi, System.String[]

Büyükçekmece'de korona virüs ile mücadele döneminde de deprem riski göz ardı edilmeyerek kentsel dönüşüm çalışmaları tüm hızıyla sürdürülüyor. Çalışmalar kapsamında Atatürk Mahallesi'ndeki 16 bağımsız bölümden oluşan riskli yapıların yıkımını gerçekleştirildi.


Muhtemel Marmara depremi nedeniyle ilçedeki risk taşıyan yapıları yenileyen Büyükçekmece Belediyesi, Atatürk Mahallesi'ndeki 16 bağımsız bölümden oluşan riskli yapıların yıkımını gerçekleştirdi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve yıkımı yapılan bina sakinlerinin katılımıyla gerçekleştirilen yıkım işleminde korona virüs salgınına karşı gerekli tüm tedbirler alındı.


"Kentsel dönüşümde hukuki düzenleme gerekiyor"


İstanbul'u etkileyecek depremin kapıda olduğu uyarısını yineleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Bugün Büyükçekmece merkezde yine önemli bir alanda yıkım yapıyoruz. Çok eskiden denizden alınmış kumla yapılan bir siteyi yıkıyoruz. Bu tip denizden alınan kumla 30 - 40 sene önce yapılan binaların iskanlı da ruhsatlı da olsa 5 buçuk şiddetindeki bir depremde ayakta durması mümkün değildir. Büyükçekmece'de korona virüs ile mücadelemiz devam ederken aynı zamanda aralıksız haftada 3 - 5 blok yıkarak, yıkılması gereken binaları yıkarak şehrimizi emniyete almak istiyoruz. Eğer biz şehirlerimizdeki yıkılabilecek durumda olduğunu bildiğimiz binaları kentsel dönüşüme tabii tutup yenilemezsek çok büyük can ve mal kaybı olacak" dedi.


"Deprem olduğu anda o bina yıkılırsa ne olacak?"


Başkan Akgün konuşmasının devamında ise, "İstanbul'un tamamının depreme hazırlanması için Ankara, İstanbul, yerel yönetimler ve merkezi yönetimin el ele vererek devam ettirmek lazım. İstanbul'u depreme hazırlamazsak korona virüsün aldığı canın yüzlerce kat fazlasını alacaktır. Biz bugüne kadar bağımsız olarak Büyükçekmece'nin yüzde 75'ini depreme hazırladık. Yüzde 25'lik bir bölüm kaldı elimizde onu da inşallah 5 yıl içerisinde çözeceğiz. Daha çok hızlanması için merkezi idarinin bu işi kolaylaştırıcı kanuni tedbirler alması lazım. Bir kişi gidiyor müteahhitten daha fazla para almak için yüzlerce insanın önünü kapatıyor. Deprem olduğu anda o bina yıkılırsa ne olacak? Kişilerin ferdi olarak dava açması da engellenmelidir. Dolayısıyla kentsel dönüşüm bir maddi yönü, bir de hızlandırılması için yeni hukuki düzenlemesi gerekiyor. Bunun da İstanbul için çok önem arz ettiğini altını çizerek söylüyorum. İstanbul'da çok büyük bir tehlike var. Bu tehlikeyi görmemezlikten gelemeyiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Büyükçekmece, Hasan Akgün, İstanbul, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 01:58 Kaynak: İHA


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