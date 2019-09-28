Son Dakika Haberleri: Büyükçekmece'de hasarlı olan evler iş yerleri inceleniyor
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Büyükçekmece'de hasarlı olan evler iş yerleri inceleniyor

1 saat önce

Büyükçekmece'de gelen ihbarlar doğrultusunda hasarlı olan ev ve iş yerlerinde incelemeler yapılıyor.

Büyükçekmece'de hasarlı olan evler iş yerleri inceleniyor, System.String[]

Büyükçekmece'de gelen ihbarlar doğrultusunda hasarlı olan ev ve iş yerlerinde incelemeler yapılıyor. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün de vatandaşların evlerine giderek incelemelerde bulundu.


Büyükçekmece Belediyesi'nin depremin ardından fen işleri, imar ve zabıta müdürlüğü personelinden oluşturduğu 7 teknik ekip, ilçe halkından gelen talepler doğrultusunda ev ve iş yerlerine giderek incelemelerde bulunuyor. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 24 saat esasına göre çalışan teknik ekiplere zaman zaman eşlik ederek, hasar ihbarı gelen vatandaşların evlerinde incelemelerde bulundu.


300'den fazla ev tek tek incelendi


Depremin ardından belediye çözüm masasına 300'ü aşkın ihbar geldiğini belirten Başkan Akgün, "Ev ve iş yerlerinde, binalarında çatlaklar meydana gelen vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda teknik ekiplerimiz bu adreslere giderek incelemelerde bulunuyor. Gelen ihbarların önemli bir bölümü sıva çatlakları gibi risk teşkil etmeyen hasarlardan oluşuyor. Kolon, kiriş gibi riskli bölümlerde hasar bulunan binalar tahliye edilerek mühürlendi. Teknik ekiplerimizin çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlarımızdan talep geldiği sürece çalışmalarımız devam edecek" ifadesini kullandı. - İSTANBUL

Büyükçekmece, Hasan Akgün, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 01:52 Kaynak: İHA
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