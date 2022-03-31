Hastanede doktora hırsızlık şoku... 70 bin liralık ziynet eşya ve araç anahtarı çalan hırsız kamerada - Son Dakika
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Hastanede doktora hırsızlık şoku... 70 bin liralık ziynet eşya ve araç anahtarı çalan hırsız kamerada

31.03.2022 10:58

Hastanede doktora hırsızlık şoku... 70 bin liralık ziynet eşya ve araç anahtarı çalan hırsız kameradaİSTANBUL Büyükçekmece'de bir hastaneye girerek doktorun kilitli özel dolabını kırıp 70 bin lira değerinde ziynet eşya ve aracın anahtarını çalan hırsız, polis tarafından yakalandı.

Hastanede doktora hırsızlık şoku... 70 bin liralık ziynet eşya ve araç anahtarı çalan hırsız kamerada

İSTANBUL Büyükçekmece'de bir hastaneye girerek doktorun kilitli özel dolabını kırıp 70 bin lira değerinde ziynet eşya ve aracın anahtarını çalan hırsız, polis tarafından yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 21 Mart Günü Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan bir hastanede meydana geldi. Hırsızlık şüphelisi A.T. hastanede bir doktorun kullandığı dolabın kilidini kırdı. Dolaplar içerisinde bulunan toplamda 70 bin lira değerinde ziynet eşyası ve bir aracında anahtarını çaldı. Bir süre sonra durumu fark eden çalışanlar polis ekiplerine haber verdi. Polis, hastane güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin eşkalini tespit etti.

Yapılan takibin sonucunda A.T. evinde kıskıvrak yakalandı. Evde yapılan aramalarda bir 16 bin 900 lira para 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 1 adet havalı tabancayla birlikte aracın anahtarı da ele geçirildi. A.T. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanırken hastanedeki anları da güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, A.T.'nin hastaneden siyah bir poşetle çıktığı görüldü. Öte yandan A.T.'nin benzer suçlardan da çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi.

Hastanede doktora hırsızlık şoku... 70 bin liralık ziynet eşya ve araç anahtarı çalan hırsız kamerada
Hastanede doktora hırsızlık şoku... 70 bin liralık ziynet eşya ve araç anahtarı çalan hırsız kamerada
Hastanede doktora hırsızlık şoku... 70 bin liralık ziynet eşya ve araç anahtarı çalan hırsız kamerada
Hastanede doktora hırsızlık şoku... 70 bin liralık ziynet eşya ve araç anahtarı çalan hırsız kamerada
Hastanede doktora hırsızlık şoku... 70 bin liralık ziynet eşya ve araç anahtarı çalan hırsız kamerada
Hastanede doktora hırsızlık şoku... 70 bin liralık ziynet eşya ve araç anahtarı çalan hırsız kamerada

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hastanede doktora hırsızlık şoku... 70 bin liralık ziynet eşya ve araç anahtarı çalan hırsız kamerada - Son Dakika


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