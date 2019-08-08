BÜYÜKÇEKMECE'DE HAVAİST OTOBÜSÜ KAZA YAPTI: THY KABİN GÖREVLİSİ ÖLDÜ, 7 KİŞİ YARALANDI

BÜYÜKÇEKMECE Tepecik mevkiinde yolcuları taşıyan havaist otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kazada otobüste bulunan THY Kabin görevlisi Didem Şam (31) hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.Kaza, saat 06.30 sıralarında Tepecik mevkii Çatalca Yolu üzeri Büyükçekmece istikametinde meydana geldi. İddialara göre İstanbul Havalimanı'ndan Büyükçekmece'ye yolcu götüren Havalimanı otobüsü, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kontrolden çıkan otobüs, önce yol kenarında bulunan sebze ve meyve satan satıcılara daha sonra bir elektrik direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri otobüste bulunan yaralıları ambulanslara koyarak çevredeki hastanelere sevk etti. Mimarsinan Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan görev aldığı Bangkok-İstanbul seferinin ardından evine dönmek için otobüse binen THY Kabin görevlisi Didem Şam (31) kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle yol kenarında bulunan sebze ve meyve atıcılarının olduğu tezgahlar zarar görürken, otobüste maddi hasar meydana geldi. Olay yerine otobüsün kaldırılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait vinç çağrıldı. Kaza yeri havadan da görüntülendi. Polisin Kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden görüntü

-Kazaya karışan havalimanı otobüsünden görüntü

- İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmaları

-Kaza yeri havadan görüntü

-Genel ve detaylar

- İstanbul