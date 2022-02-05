Üye Girişi
Büyükçekmece'de hırsızlar uyanan çocuğu uyutup bilgisayarını çaldılar - Son Dakika

Büyükçekmece'de hırsızlar uyanan çocuğu uyutup bilgisayarını çaldılar

05.02.2022 10:37
Büyükçekmece'de hırsızlar uyanan çocuğu uyutup bilgisayarını çaldılar

BÜYÜKÇEKMECE'de 3 hırsız girdikleri evde, sesleri duyunca uyanan 9 yaşındaki çocuğa 'Tamam bir şey yok, sen uyu' dedikten sonra evdeki elektronik eşyaları çalıp kaçtı.

BÜYÜKÇEKMECE'de 3 hırsız girdikleri evde, sesleri duyunca uyanan 9 yaşındaki çocuğa 'Tamam bir şey yok, sen uyu' dedikten sonra evdeki elektronik eşyaları çalıp kaçtı. Odasına giren kişinin babası olmadığını fark eden çocuk, ailesini uyandırıp eve hırsız girdiğini söyledi. Hırsızların kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 29 Ocak'ta saat 04.30'da Sinanoba Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. Şifreli bahçe kapısını açan 3 şüpheli, binaya girdikten sonra giriş katta eşi ve 9 yaşındaki oğluyla yaşayan A.K.'ye ait daireyi gözlerine kestirdi. A.K.'nin gece kilitlemeyi unuttuğu kapıyı kısa sürede açan 3 şüpheli içeri girdi. Evdeki elektronik eşyaları alan şüphelilerden biri, A.K.'nin oğlunun odasına girdi. Çocuğun seslere uyandığını gören şüpheli, küçük çocuğa 'Tamam bir şey yok, sen uyu' dedikten sonra dizüstü bilgisayarı ve oyun konsolunu alarak odadan çıktı. Şüpheliler daha sonra koşarak evden çıktı. Çocuk, uyuyan ailesini uyandırarak evlerine hırsız girdiğini haber verdi.

GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDILAR

Uyandıktan sonra polise haber veren aile daha sonra sitenin girişindeki güvenlik kameralarını inceledi. Hırsızların binaya girdikleri ve ellerinde çaldıkları malzemelerle çıktıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

'HIRSIZ GİRDİĞİNİ POLİSTEN ÖĞRENDİM'A.K.'nin üst komşusu Rıza D., "Cumartesi sabah 06.30'da kalktım, işe gidecektim. Genelde merdivenle inmeyi tercih ediyorum, 2. katta oturuyorum zaten. İnerken merdivenlerde 1. katta bir kişinin elinde fırçayla kapıyı fırçaladığını gördüm. Birden tedirgin oldum. Sonra olay yeri inceleme yazdığını gördüm. Ne olduğunu sordum hırsızlık olduğunu söyledi. Daha sonraki süreçte kameralara baktığımızda da hırsızların içeriye nasıl girdiklerini gördük" dedi.


Büyükçekmece'de hırsızlar uyanan çocuğu uyutup bilgisayarını çaldılar
Büyükçekmece'de hırsızlar uyanan çocuğu uyutup bilgisayarını çaldılar
Büyükçekmece'de hırsızlar uyanan çocuğu uyutup bilgisayarını çaldılar
Büyükçekmece'de hırsızlar uyanan çocuğu uyutup bilgisayarını çaldılar
Büyükçekmece'de hırsızlar uyanan çocuğu uyutup bilgisayarını çaldılar
Büyükçekmece'de hırsızlar uyanan çocuğu uyutup bilgisayarını çaldılar
Büyükçekmece'de hırsızlar uyanan çocuğu uyutup bilgisayarını çaldılar
YORUMLAR
500

Çocuk, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de hırsızlar uyanan çocuğu uyutup bilgisayarını çaldılar - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:30 Eşini darp ettiği iddia edilen Özer Hurmacı'dan açıklama: Hepsi yalan
10:27 Yunan vekilinden Türkiye itirafı: Daha iyisini alacaklar
10:25 İki arkadaş arasında çıkan mayonez kavgası kanlı bitti! Kamyonetle ezerek öldürdü
10:21 İBB itiraz etti, Armağan Çağlayan programının adını değiştirdi
10:03 Boşanma aşamasındaki eş, karısının aile evini bastı! 4 kişiyi yaralayıp intihar etti
10:02 İstanbul'un ortasında dev çukur! Market önündeki göçük vatandaşları korkuttu
09:51 Zonguldak ziyareti iptal! Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışa online katılacak
09:40 Büyük korku yaşadı! Reynmen'in annesi evinde silahlı gaspa uğradı
09:37 5 yaşındaki çocuk, 23 metre derinliğindeki kuyuya düştü! 5 gündür kurtulmayı bekleniyor
08:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken sözler: Beni seviyor biliyorum, ben de onu seviyorum
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 10:51:23. #1.13#
SON DAKİKA: Büyükçekmece'de hırsızlar uyanan çocuğu uyutup bilgisayarını çaldılar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement