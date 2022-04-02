Büyükçekmece'de hırsızlık için girdikleri evden aldıkları anahtarla otomobili çaldılar - Son Dakika
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Büyükçekmece'de hırsızlık için girdikleri evden aldıkları anahtarla otomobili çaldılar

02.04.2022 16:05
Büyükçekmece'de hırsızlık için girdikleri evden aldıkları anahtarla otomobili çaldılar

İstanbul Büyükçekmece'de evden hırsızlık yaptıkları ve park halindeki aracı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Büyükçekmece'de evden hırsızlık yaptıkları ve park halindeki aracı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 29 Mart'ta Hürriyet Mahallesi'ndeki bir evden cep telefonu ve araç anahtarı alınarak park halindeki otomobilin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 3 şüphelinin kiraladığı araçla adrese geldiğini, evden hırsızlık yaparak, Z.T'ye ait park halindeki aracı da çalıp kaçtıklarını tespit etti.

Araç plakasından kimlik bilgilerine ulaşılan şüpheliler O.Y, E.İ. ve E.E, Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde yakalandı.

Şüphelilerin, daha önceden de benzer suçlardan emniyette kaydı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, "oto hırsızlığı" ve "evden hırsızlık" suçlarından sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Büyükçekmece, İstanbul, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de hırsızlık için girdikleri evden aldıkları anahtarla otomobili çaldılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyükçekmece'de hırsızlık için girdikleri evden aldıkları anahtarla otomobili çaldılar - Son Dakika
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