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Büyükçekmece'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Büyükçekmece'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı

07.01.2022 11:40
Büyükçekmece'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Büyükçekmece'de hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Büyükçekmece'de hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Polis ekipleri, Mimaroba Mahallesi'nde şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Şahsın üzerinde yapılan aramada 7 çift ayakkabı bulundu.

Yapılan incelemede şüpheli Y.K.'nın "hırsızlık" suçundan kaydı olduğunu belirlenirken, şüpheli, ayakkabıları, sırt çantası ve bisikleti, 7 adresten çaldığını itiraf etti.

Y.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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Büyükçekmece, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Büyükçekmece'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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