Büyükçekmece'de hırsızlık yaptıkları evi darmadağın ettiler - Son Dakika
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Büyükçekmece'de hırsızlık yaptıkları evi darmadağın ettiler

05.03.2022 10:29
Büyükçekmece'de hırsızlık yaptıkları evi darmadağın ettiler

BÜYÜKÇEKMECE'de, hırsızlık şüphelileri nakit para ve ziynet eşyası çaldıkları evi darmadağın edip, kaçtı.

BÜYÜKÇEKMECE'de, hırsızlık şüphelileri nakit para ve ziynet eşyası çaldıkları evi darmadağın edip, kaçtı.

Olay, 2 Şubat Çarşamba günü öğle saatlerinde Dizdariye Mahallesi'nde yaşandı. Aynı mahallede bulunan bankada çalışan Nur Cihan, molada öğle yemeği için evine geldi. Dairenin kapı kilit göbeğinin sökülmüş olduğunu gören kadın, karşı komşusunun kapısının da aynı durumda olduğunu fark etti. Polis ekiplerine haber veren Cihan, eve girdiğinde ise şok yaşadı. Evin salon ve yatak odasının darmadağın edildiğini gören Cihan, para ve ziynet eşyalarını sakladığı yerleri kontrol etti. Evinin kira parası, küpeleri ve oğlunun kendisine hediye olarak aldığı altın kolyenin çalınmış olduğunu gören Nur Cihan, şikayetçi oldu. Polis ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlıktan hemen sonra evin hali ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

"30 SENELİK EMEKLERİMİ KAYBETİM AMA ONU KAYBEDİNCE ZORUMA GİTTİ"

Nur Cihan, "Ben sabah 08.30 sıralarında işe gittim. Öğle yemeği için eve geldim. Kapıyı açacağım sırada göbeğinin olmadığını fark ettim. Komşulara sordum, onlar da duymadıklarını söylediler. Koşup, bütün binanın kapılarına baktım. Öteki dairenin kapısının söküldüğünü anladım. Polisler geldi, inceleme yaptı. Eve girdiğimde kötü bir manzara ile karşılaştım. Ellemedikleri yer kalmamış. Kira paramı almışlar. Oğlumdan kalan en değerli hediyem, aç kalıp bozdurmadığım kolyeyi almışlar. 30 senelik emeklerimi kaybettim ama onu kaybedince zoruma gitti" dedi.

"HER YERİ BİRBİRİNE KATMIŞLAR"Cihan, "Talan etmişler. Dokunmadıkları yer kalmamış. Komodinleri, çekmeceleri kırmışlar. Kapının kilidini kırmışlar. Her yeri birbirine katmışlar. Özel eşyalarıma, giysilerime kadar her yeri karıştırmışlar. Yazlık, kışlık diye ayırdığım her şeyi karıştırmışlar" şeklinde konuştu.


Büyükçekmece'de hırsızlık yaptıkları evi darmadağın ettiler
Büyükçekmece'de hırsızlık yaptıkları evi darmadağın ettiler
Büyükçekmece'de hırsızlık yaptıkları evi darmadağın ettiler
Büyükçekmece'de hırsızlık yaptıkları evi darmadağın ettiler
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Hırsızlık, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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