Büyükçekmece'de hızını alamayan İETT otobüsü yoldan çıktı - Son Dakika
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Büyükçekmece'de hızını alamayan İETT otobüsü yoldan çıktı

21.05.2022 09:33

Büyükçekmece'de yol çalışmasını son anda fark eden ve hızla gelen İETT otobüsünün şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı.

Büyükçekmece'de yol çalışmasını son anda fark eden ve hızla gelen İETT otobüsünün şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Kazada bir kişi hafif yaralanırken yaşanan kaza anı ise otobüsün araç kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Büyükçekmece Çatalca yolu caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, yol çalışmasını son anda fark eden Fikret Güneş kontrolündeki 39 AAF 780 plakalı kamyonun durduğunu gören 39 SD 987 plakalı aracın şoförü ani fren yaparak durdu. Bu sırada hızla gelen Gökhan Öktelik kontrolündeki İETT otobüsü, önünde duran araçlara çarpmamak için direksiyonu sağa kırdı ve bariyerleri aşarak yoldan çıktı. Kazada, 39 SD 987 plakalı aracın şoförü hafif şekilde yaralanırken otobüsteki yolcuların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı otobüsün araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Büyükçekmece'de hızını alamayan İETT otobüsü yoldan çıktı
Büyükçekmece'de hızını alamayan İETT otobüsü yoldan çıktı
Büyükçekmece'de hızını alamayan İETT otobüsü yoldan çıktı
Büyükçekmece'de hızını alamayan İETT otobüsü yoldan çıktı
Büyükçekmece'de hızını alamayan İETT otobüsü yoldan çıktı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Büyükçekmece'de hızını alamayan İETT otobüsü yoldan çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyükçekmece'de hızını alamayan İETT otobüsü yoldan çıktı - Son Dakika
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