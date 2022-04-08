BÜYÜKÇEKMECE'DE İHTİYAÇ SAHİPLERİNE 30 BİN ADET GIDA YARDIM KOLİSİ DAĞITILACAK - Son Dakika
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BÜYÜKÇEKMECE'DE İHTİYAÇ SAHİPLERİNE 30 BİN ADET GIDA YARDIM KOLİSİ DAĞITILACAK

08.04.2022 15:50

Kovid -19 salgını tedbirleri kapsamında geleneksel mahalle iftarlarını bu yıl da iptal eden Büyükçekmece Belediyesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara 30 bin adet gıda yardım kolisi dağıtmayı hedefliyor.

Kovid -19 salgını tedbirleri kapsamında geleneksel mahalle iftarlarını bu yıl da iptal eden Büyükçekmece Belediyesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara 30 bin adet gıda yardım kolisi dağıtmayı hedefliyor.

Büyükçekmece Belediyesi öncülüğünde hayırsever vatandaşların da katkılarıyla bu yıl ilk etapta 30 bin gıda kolisi dağıtmayı planlıyor. Belediye ekipleri ilçenin 24 mahallesinde belirlenen ihtiyaç sahiplerini evlerinde ziyaret ederek Ramazan kolilerini teslim ediyor. Ailelerin talepleri doğrultusunda ise 500 çocuğa ayakkabı dağıtılırken, 100 çocuğun bayram kıyafetleri de kendilerine teslim edildi.

SEVGİ ELİ MARKET BİNLERCE KİŞİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜYOR

Ayrıca, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün öncülüğünde Büyükçekmece Belediyesi ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle kurulan "Sevgi Eli Market" hayırsever vatandaşların da desteğiyle her ay binlerce insana ulaşmayı hedefliyor. Sosyal inceleme ve değerlendirmeler sonucunda gerçek ihtiyaç sahiplerine ihtiyaç düzeylerine göre belirlenen limit tutarında verilen "Sevgi Eli Kartı" ile her türlü ihtiyaçlarını ücretsiz olarak alabilen vatandaşlara servis hizmeti de veriliyor. Her ayın belirli gün ve saatlerinde evlerinden servis ile 'Sevgi Eli Market' e gelen vatandaşlar gıda, giyim, temizlik malzemesi, zücaciye ve kırtasiye gibi temel ihtiyaç maddelerini hiçbir ücret ödemeden alabiliyor. Alışverişini tamamlayan vatandaşlar yine ulaşım hizmeti veren servis araçları ile evlerine dönebiliyorlar.

BÜYÜKÇEKMECE'DE İHTİYAÇ SAHİPLERİNE 30 BİN ADET GIDA YARDIM KOLİSİ DAĞITILACAK
BÜYÜKÇEKMECE'DE İHTİYAÇ SAHİPLERİNE 30 BİN ADET GIDA YARDIM KOLİSİ DAĞITILACAK
BÜYÜKÇEKMECE'DE İHTİYAÇ SAHİPLERİNE 30 BİN ADET GIDA YARDIM KOLİSİ DAĞITILACAK

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Büyükçekmece, Bayram, Market, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BÜYÜKÇEKMECE'DE İHTİYAÇ SAHİPLERİNE 30 BİN ADET GIDA YARDIM KOLİSİ DAĞITILACAK - Son Dakika


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SON DAKİKA: BÜYÜKÇEKMECE'DE İHTİYAÇ SAHİPLERİNE 30 BİN ADET GIDA YARDIM KOLİSİ DAĞITILACAK - Son Dakika
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