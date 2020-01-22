BÜYÜKÇEKMECE'DE İKİ TIR'IN ARASINDA KALAN MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ - Son Dakika
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BÜYÜKÇEKMECE'DE İKİ TIR'IN ARASINDA KALAN MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ

6 saat önce

100 Karayolu'nda emniyet şeridinde bekleyen bir TIR ile sağ şeritte ilerleyen başka TIR'ın arasında kalan motosikletli hayatını kaybetti.

BÜYÜKÇEKMECE'DE İKİ TIR'IN ARASINDA KALAN MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ, System.String[]
BÜYÜKÇEKMECE D-100 Karayolu'nda emniyet şeridinde bekleyen bir TIR ile sağ şeritte ilerleyen başka TIR'ın arasında kalan motosikletli hayatını kaybetti. Ölen kişinin motosiklet tamircisi olduğu, kaza yaptığı motosikleti de tamir etmek için aldığı öğrenildi.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Büyükçekmece D-100 Karayolu TÜYAP mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 34 PK 0717 plakalı TIR'ın sürücüsü arıza sebebiyle aracını emniyet şeridine çekerek bekledi. Bu sırada Hüseyin Karabalık, 34 KF 8394 plakalı motosikletiyle emniyet şeridinde seyir halinde ilerlerken önünde bekleyen TIR'a çarpmamak için direksiyonu kırdı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet sağ şeritte ilerleyen 41 UP 697 plakalı TIR ile emniyet şeridinde bekleyen TIR'ın arasında kaldı. Olayı gören sürücüler durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hüseyin Karabalık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Motosikletli sürücünün cansız bedeni Beylikdüzü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazaya karışan TIR'ların sürücüleri ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. TIR'ların kaldırılması için tamamen kapanan D-100 Karayolu Edirne istikameti TIR'ların kaldırılmasıyla normale döndü.

Hayatını kaybeden Hüseyin Karabalık'ın motosiklet tamircisi olduğu, motosiklet tamircisi olduğu, kaza yaptığı motosikleti de tamir etmek için aldığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

TIR'ların arasında kalan motosiklet

Kazaya karışan TIR'lar

Polis ekipleri

Trafiğin tamamen kapanması

Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
D-100 Karayolu, Büyükçekmece, Motosiklet, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:57 Kaynak: DHA
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