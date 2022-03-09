BÜYÜKÇEKMECE'DE İMAMIN EVİNDEN TESPİH ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI - Son Dakika

BÜYÜKÇEKMECE'de, cami imamının evinden tespih, ziynet eşyası ve para çalan hırsız yakalandı.

Olay, 7 Mart Pazar günü sabah saatlerinde Büyükçekmece Fatih Mahallesi'nde bulunan bir camide yaşandı. Edinilen bilgiye göre, imamın cami eklentisinde bulunan evine hırsız girdi. Şüpheli evden ziynet eşyası ve nakit para çaldı. Sabah uyandığında yaşanan hırsızlığı gören imam, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde imamın evinden hırsızlık yapan kişinin 38 suç kaydı bulunan A.U., olduğunu belirlendi. Kısa sürede yakalanan A.U.'nın evinde yapılan aramalarda 38 gümüş yüzük, 29 tespih, 7 kol saati, 5 çift küpe, 4 gümüş kolye taşı, 3 bileklik, 2 bileklik ve küpe seti, 2 köstekli saat, 2 inci küpe ve nakit para ile yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.U., adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüpheli, cezaevine gönderildi.