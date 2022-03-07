Büyükçekmece'de inşaat nedeniyle kayan milyonluk villalarda son durum havadan görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi

Büyükçekmece'de inşaat nedeniyle kayan milyonluk villalarda son durum havadan görüntülendi

07.03.2022 12:20

Büyükçekmece'de inşaat nedeniyle kayan milyonluk villalarda son durum havadan görüntülendiİSTANBUL Büyükçekmece'de villa inşaat çalışmaları nedeniyle toprak kayması sonucu sitedeki 15 milyon TL değerindeki villalarda çökme tehlikesi yaşanmıştı.

Büyükçekmece'de inşaat nedeniyle kayan milyonluk villalarda son durum havadan görüntülendi

İSTANBUL Büyükçekmece'de villa inşaat çalışmaları nedeniyle toprak kayması sonucu sitedeki 15 milyon TL değerindeki villalarda çökme tehlikesi yaşanmıştı. Milyonluk villalardaki tehlike devam ederken söz konusu alanın son durumu havadan görüntülendi.

Büyükçekmece Karaağaç Mahallesi'nde özel bir firmanın yaptığı villa İnşaatı sırasında yan tarafta içinde 15 milyon TL değerinde villaların bulunduğu sitedeki villalar hasar görmüştü. Bazı villalarda ağır hasar oluşurken istinad duvarları çöküp toprak kaymasına neden olmuştu. Villaların son durumu havadan görüntülendi. Görüntülerde söz konusu alandaki toprak kayması nedeniyle devrilen istinat duvarının onarılmadığı görüldü. Bir dairenin bahçesinin büyük bölümü kaymış durumda ve havuzu ise tamamen toprakla kapatılmış hali havadan çekilen görüntülere yansıdı.

"Görüntü kirliliği savaştan çıkmış hal devam ediyor"

Büyükçekmece'de yaşayan Dursun Boran, " Halen bu görüntü kirliliği savaştan çıkmış hal devam ediyor. Hiçbir tedbir alınmadığını görüyoruz. Bu bölgede oturan çok sayıda insanda korku ve panik içerisinde. İstanbul Büyükşehir Belediyesini göreve çağırıyoruz. Bu görüntü kirliliğini savaştan çıkmış hali ortadan kaldırsınlar. Bu olaya sebep olan Folkart firması hakkında ne işlem yapıldığını öğrenmek istiyoruz. Onlarca evin çökmesine kaymasına, onlarca ailenin mağduriyetine sebep olan Bu firma hakkında ne işlem yapıldı bilg edinme kanunu kapsamında bize bilgi verilsin. Bizim yaşadığımız Alkent2000 mahallesinde toprak kayamsı oluyor. Burada da inşaatla alakalı olmayan bir toprak kayması var burası da risk altında" dedi.

Büyükçekmece'de inşaat nedeniyle kayan milyonluk villalarda son durum havadan görüntülendi
Büyükçekmece'de inşaat nedeniyle kayan milyonluk villalarda son durum havadan görüntülendi
Büyükçekmece'de inşaat nedeniyle kayan milyonluk villalarda son durum havadan görüntülendi
Büyükçekmece'de inşaat nedeniyle kayan milyonluk villalarda son durum havadan görüntülendi
Büyükçekmece'de inşaat nedeniyle kayan milyonluk villalarda son durum havadan görüntülendi
Büyükçekmece'de inşaat nedeniyle kayan milyonluk villalarda son durum havadan görüntülendi
Büyükçekmece'de inşaat nedeniyle kayan milyonluk villalarda son durum havadan görüntülendi
Büyükçekmece'de inşaat nedeniyle kayan milyonluk villalarda son durum havadan görüntülendi
Büyükçekmece'de inşaat nedeniyle kayan milyonluk villalarda son durum havadan görüntülendi

YORUMLAR
500
8 bin metre kalkan ağına el konuldu 8 bin metre kalkan ağına el konuldu Pazar kurulu alandaki kaldırım çöktü Pazar kurulu alandaki kaldırım çöktü

Büyükçekmece, Türk Lirası, İstanbul, İnşaat, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Büyükçekmece'de inşaat nedeniyle kayan milyonluk villalarda son durum havadan görüntülendi - Son Dakika


Son Dakika
13:07 İngiltere'nin Ukrayana'ya mali desteği sürüyor: Son olarak 100 milyon dolarlık hibe kararı verildi!
13:03 Yatırım uzmanı İslam Memiş konuştu: Altın öyle yükselecek ki, fiziki olarak bile alınamayacak!
12:51 Berat Albayrak kitap çıkarıyor! "Burası Çok Önemli" kitabının konusu ise ekonomi
12:42 Annesi Arda Kural'ı polise şikayet etti! Günlerce sokakta kaldı
12:31 Anne, baba, iki çocuk... Ukrayna'nın Irpin şehrinden çıkmaya çalışıyorlardı, onlardan geriye sadece bir bavul kaldı
12:24 Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, askeri saldırıyı işgal olarak tanımlamadı: Rusya ile dostluğumuz devam ediyor
11:52 Kadın kıyafetleri giyip savaştan kaçmaya çalıştı! Ukraynalı adam sınırda yakayı ele verdi
11:52 Dolar yükselmeye devam ediyor: 14,30 TL'den satılıyor
11:50 Rus bombardımanı kurbanı Ukraynalı siviller toplu mezarlara gömülüyor
11:26 Köylüler kuluçkaya yatan ördeğin yumurtasından çıkanı görünce, kendilerine gelemedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 13:13:06. #1.12#
SON DAKİKA: Büyükçekmece'de inşaat nedeniyle kayan milyonluk villalarda son durum havadan görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement