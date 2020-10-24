Son dakika gündem: Büyükçekmece'de İran uyruklu kadın öldürüldü-1 - Son Dakika

Son dakika gündem: Büyükçekmece'de İran uyruklu kadın öldürüldü-1
24.10.2020 18:47
Son dakika habere göre Erol DEĞİRMENCİ / Büyükçekmece'de İran uyruklu kadın silahla vurularak, öldürüldü.
Erol DEĞİRMENCİ/ Büyükçekmece'de İran uyruklu kadın silahla vurularak, öldürüldü. Kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.
Olay, akşam saatlerinde Büyükçekmece'de bulunan evde meydana geldi. Buradaki evde bulunan İran uyruklu kadına şüpheli ya da şüpheliler silahla ateş açtı. Şüpheliler otomobille kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde kadının öldüğü belirlendi. Polis ekipleri evde inceleme yaparken, kaçan şüpheliler aranıyor.
Son Dakika Şişli'de lüks rezidansa silahlı saldırı: 2'si kadın 3 kişi yaralandı Erkek kardeşi tarafından öldürülen Melek Aslan'ın azmettiricisi Orhan Vatansever'in ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu'na geçmiş olsun telefonu eden Bakan Koca, İstanbulluları uyardı: Halkımızı tedbirli olmaya davet ediyorum Sağlık Bakanlığı'nın korona raporunda İstanbul ile birlikte alarm veren 3 şehir dikkat çekti Başından vurulmuş yavru yunus balığı karaya vurdu Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait savaş uçağı ve İHA düşürdü Şafak Sezer, lüks villasını 9 milyon 700 bin TL'ye satışa çıkardı Aydın'da esrarengiz olay! Arılar, Arapça yazılar yazıp kovanlarını terk ediyor