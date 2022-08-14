İstanbul'da iş insanı cinayete mi kurban gitti? Çocukları, otel odasında cesedini buldu - Son Dakika
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İstanbul'da iş insanı cinayete mi kurban gitti? Çocukları, otel odasında cesedini buldu

14.08.2022 10:50

Büyükçekmece ilçesinde iş insanı İsa Uçar'dan haber alamayan çocukları, telefondan konumunu bularak kaldığı otele gitti. Kapıyı açar açmaz büyük bir şok yaşayan çocuklar, 61 yaşındaki iş insanını vurulmuş halde cesedini buldu. Olay yerine giden polisler, odada yaptıkları incelemede bir adet ruhsatsız silah buldu. İşte detaylar...

Kumburgaz Mahallesi'nde bulunan bir otelde yaşanan olaya göre, Uçar Grup İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İsa Uçar, sabah 10.00 sıralarında otele tek başına giriş yaptı. Tüm gün odasından çıkmayan ve haber alınamayan Uçar'ı merak eden çocukları, telefon üzerinden konumunu bularak, akşam saatlerinde otele geldi.

VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Otel odasının kapısının açılması ile babalarını vurulmuş halde bulan çocuklar, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 4 çocuk babası Uçar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İNTİHAR İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Polis ve savcı incelemesinin ardından Uçar'ın cenazesi kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekipleri otel odasında yaptıkları incelemede ruhsatsız tabanca bulurken, iş insanının intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

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Kaynak: DHA

Adli Tıp Kurumu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da iş insanı cinayete mi kurban gitti? Çocukları, otel odasında cesedini buldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da iş insanı cinayete mi kurban gitti? Çocukları, otel odasında cesedini buldu - Son Dakika
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