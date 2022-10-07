Son dakika haberi: Büyükçekmece'de Jaguarlı çifte cinayet davasının keşfi yapıldı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Büyükçekmece'de Jaguarlı çifte cinayet davasının keşfi yapıldı

07.10.2022 15:52

Son dakika haberi: Büyükçekmece'de Jaguarlı çifte cinayet davasının keşfi yapıldı E5 Karayolu trafik kapatılıp keşif yapıldı Büyükçekmece'de aralarında ilişki olduğu iddia edilen Adalet Bike ve Gökhan Denli'nin öldürülmesine mahkeme heyeti bugün trafiği durdurarak Büyükçekmece E-5 Karayolunda keşif yaptı.

Büyükçekmece'de Jaguarlı çifte cinayet davasının keşfi yapıldı

E5 Karayolu trafik kapatılıp keşif yapıldı

İSTANBUL - Büyükçekmece'de aralarında ilişki olduğu iddia edilen Adalet Bike ve Gökhan Denli'nin öldürülmesine mahkeme heyeti bugün trafiği durdurarak Büyükçekmece E-5 Karayolunda keşif yaptı.

Büyükçekmece'de aralarında ilişki olduğu iddia edilen Adalet Bike ve Gökhan Denli'nin öldürülmesi olayına ilişkin 5 sanığın yargılanmasına devam edilen duruşmada mahkeme heyeti olay yerinde keşif yapılması kararı vermişti. Bugün Çıkan karar gereği mahkeme heyeti Bike'nin öldüğü Fatih Mahallesi E-5 karayolu Beylikdüzü istikametinde keşif yaptı. Heyetin keşif yaptığı yerde yol trafiğe kapatıldı. Fotoğraflama yapıldı. Heyetin keşfi bittikten sonra ise yol tekrar trafiğe açıldı.

Olay, 21 Haziran 2021'de Büyükçekmece'de meydana gelmişti. Adalet Bike'nin yanında oturan Gökhan Denli'yi Büyükçekmece'de bir parktaki bankta bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şahıslar, Adalet Bike'yi ise eve götürmek üzere bir otomobile bindirmişti. Sonra Fatih Mahallesi E-5'te araçtan düşen kadın, arkadan gelen Fırat Bike'nin kullandığı Jaguar marka arabanın altında kalarak hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: İHA

Büyükçekmece, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Büyükçekmece'de Jaguarlı çifte cinayet davasının keşfi yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Büyükçekmece'de Jaguarlı çifte cinayet davasının keşfi yapıldı - Son Dakika
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