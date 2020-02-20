Büyükçekmece'de jandarmanın uyuşturucu operasyonu kamerada - Son Dakika

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bir adrese düzenlediği operasyonda 3 kilo kokain, uyuşturucu madde yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, olayla ilgilİ bir şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 'Vedat' kod adlı V.A. isimli bir kişinin yurtdışından temin ettiği uyuşturucu maddeleri yurda sokarak, Büyükçekmece'de bir evde depoladığı ve buradan diğer ilçelerdeki 'torbacı' tabir edilen kişilere dağıtacağı bilgileri üzerine çalışma başlattı. Ekipler, şüpheli V.A.'nın gece yarısı Büyükçekmece'de bir siteye giriş yaptığını belirledi ve uyuşturucu maddelerin depolandığı daireyi tespit etti. V.A., daireden çıkış yaparken yakalandı. Evde yapılan, narkotik dedektör köpeği Bingo'nun da katıldığı aramalarda satışa hazır halde 3 kilo kokain, 1 adet uyuşturucu maddeyi kalıp haline getirmede kullanılan motorlu kompresör, çok sayıda uyuşturucu madde kalıbı ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi.

Yakalanan V.A, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- İstanbul