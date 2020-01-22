Büyükçekmece'de kaçak akaryakıt operasyonu - Son Dakika

Büyükçekmece'de bir depoya düzenlenen operasyonda yaklaşık 40 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece'de bulunan bir depoda kaçak akaryakıt depolandığı bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takip başlatan kaçakçılık polisi, öğlen saatlerinde Tepecik'te bulunan bir TIR garajının içerisindeki depoya operasyon düzenledi. Operasyonda, 2 akaryakıt tankı ve bir minibüsün içerisinde yaklaşık 40 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Yapılan baskında B.B. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.