(BÜYÜKÇEKMECE'DE KAÇMAYA ÇALIŞAN SANIĞA POLİS ATEŞ AÇTI: 2 YARALI - Son Dakika

(BÜYÜKÇEKMECE'DE KAÇMAYA ÇALIŞAN SANIĞA POLİS ATEŞ AÇTI: 2 YARALI

Ersan SAN / İSTANBUL DHABÜYÜKÇEKMECE Adliyesi önünde duruşmaya getirilirken kelepçeli halde kaçmaya çalışan, "Dur" ihtarına uymayan uyuşturucu sanığına polis ateş açtı.

Ersan SAN/ İSTANBUL DHA

BÜYÜKÇEKMECE Adliyesi önünde duruşmaya getirilirken kelepçeli halde kaçmaya çalışan, "Dur" ihtarına uymayan uyuşturucu sanığına polis ateş açtı. Açılan ateş sonucu sanık M.Ö. ile adliye önünde arzuhalcilik yapan Murat S. yaralandı.

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Olay, saat 14.23'te Büyükçekmece Adliyesi önünde meydana geldi. Kelepçeli bir halde duruşma için adliyeye götürülen uyuşturucu sanığı M.Ö. bir anda polislerin arasından kurtularak kaçmaya başladı. Polis "Dur" ihtarına uymayarak kaçmayı sürdüren M.Ö.'ye doğru silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu M.Ö. ile adliye önünde arzuhalcilik yapan Murat S. yaralandı. Bildirilmesi üzerine polis yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından her iki yaralıyı hastaneye kaldırdı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken polisin olaya ilişkin çalışmaları sürüyor.

BÜYÜKÇEKMECE KAYMAKAMLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Büyükçekmece Kaymakamlığı'ndan olaya ilişkin yapılan açıklamada şöyle:

"Bugün saat 14.23'de Büyükçekmece Adliyesinde duruşması görülen uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan sanık M.Ö., adliyeden sevki sırasında, elleri kelepçeli bir şekilde kaçmaya çalışmış, bunun üzerine sanığa nezaret eden Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğümüz emrinde görevli polis memuru tarafından yapılan 'Dur' ihtarlarına uymaması nedeniyle açılan ateş sonucu sanık M. Ö. ve adliye önünde özel arzuhalcilik yapan Murat S. isimli vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar, 112 Acil sağlık ekiplerimiz tarafından bilinci açık bir şekilde hastaneye sevk edilmişlerdir."

Büyükçekmece, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 16:20 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa (BÜYÜKÇEKMECE'DE KAÇMAYA ÇALIŞAN SANIĞA POLİS ATEŞ AÇTI: 2 YARALI - Son Dakika
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