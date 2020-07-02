(BÜYÜKÇEKMECE'DE KAÇMAYA ÇALIŞAN SANIĞA POLİS ATEŞ AÇTI: 2 YARALI - Son Dakika

Ersan SAN/ İSTANBUL DHA
BÜYÜKÇEKMECE Adliyesi önünde duruşmaya getirilirken kelepçeli halde kaçmaya çalışan, "Dur" ihtarına uymayan uyuşturucu sanığına polis ateş açtı. Açılan ateş sonucu sanık M.Ö. ile adliye önünde arzuhalcilik yapan Murat S. yaralandı.
BÜYÜKÇEKMECE KAYMAKAMLIĞI'NDAN AÇIKLAMABüyükçekmece Kaymakamlığı'ndan olaya ilişkin yapılan açıklamada şöyle:
"Bugün saat 14.23'de Büyükçekmece Adliyesinde duruşması görülen uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan sanık M.Ö., adliyeden sevki sırasında, elleri kelepçeli bir şekilde kaçmaya çalışmış, bunun üzerine sanığa nezaret eden Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğümüz emrinde görevli polis memuru tarafından yapılan 'Dur' ihtarlarına uymaması nedeniyle açılan ateş sonucu sanık M. Ö. ve adliye önünde özel arzuhalcilik yapan Murat S. isimli vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar, 112 Acil sağlık ekiplerimiz tarafından bilinci açık bir şekilde hastaneye sevk edilmişlerdir."