Büyükçekmece'de kadınlar için "Keçe Workshop" - Son Dakika
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Büyükçekmece'de kadınlar için "Keçe Workshop"

6 saat önce

Büyükçekmece Belediyesi sanatla uğraşmaktan keyif alan vatandaşlar için çeşitli etkinlikler ve workshop'lar (atölye çalışmaları) düzenlemeye devam ediyor.

Büyükçekmece'de kadınlar için

Büyükçekmece Belediyesi sanatla uğraşmaktan keyif alan vatandaşlar için çeşitli etkinlikler ve workshop'lar (atölye çalışmaları) düzenlemeye devam ediyor.


Eğitmen Meral Oraliş ile birlikte keçe çalışmaları yapan Büyükçekmeceli kadınlar hünerlerini Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde gösterdi. Workshop'ların devam edeceğini belirten Başkan Dr. Hasan Akgün, "Kültür ve sanat alanındaki çalışmalarımızla örnek bir belediyeyiz. Yüzlerce alanda ücretsiz eğitimler düzenliyoruz. Büyükçekmece halkı kültür ve sanata değer verir. Çocuklarımız sanatla büyüsün istiyoruz. 7'den 70'e herkesi etkinliklerimize davet ediyorum" ifadesini kullandı.


Eğitmen Meral Oraliş'in Kişisel El Sanatları Keçe Workshop'una yoğun ilgi gösteren kadınlar, kültür ve sanata önem verdiği için Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'e teşekkür etti. - İSTANBUL

Büyükçekmece, AKM, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:39 Kaynak: İHA
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