Üye Girişi
Son dakika haberi... BÜYÜKÇEKMECE'DE KAMYONET BARİYERLERE ÇARPTI... O ANLAR KAMERADA - Son Dakika

Son dakika haberi... BÜYÜKÇEKMECE'DE KAMYONET BARİYERLERE ÇARPTI... O ANLAR KAMERADA

11.01.2022 13:36

Son dakika gündem haberi... BÜYÜKÇEKMECE'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet bariyerlere çarptı.

BÜYÜKÇEKMECE'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet bariyerlere çarptı. Yaralanan kamyonet sürücüsü itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 12.00 sıralarında D-100 Karayolu Güzelce Mevki Büyükçekmece istikametinde meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücü kullandığı kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyonet refüjde bulunan bariyerlere çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyonet sürücüsünü araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza nedeniyle bir süre D-100 Silivri istikametine trafik akışı yan yoldan sağlandı. Kazaya karışan kamyonetin ve bariyerin yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Son dakika haberi... BÜYÜKÇEKMECE'DE KAMYONET BARİYERLERE ÇARPTI... O ANLAR KAMERADA
Son dakika haberi... BÜYÜKÇEKMECE'DE KAMYONET BARİYERLERE ÇARPTI... O ANLAR KAMERADA
Son dakika haberi... BÜYÜKÇEKMECE'DE KAMYONET BARİYERLERE ÇARPTI... O ANLAR KAMERADA
Son dakika haberi... BÜYÜKÇEKMECE'DE KAMYONET BARİYERLERE ÇARPTI... O ANLAR KAMERADA
Son dakika haberi... BÜYÜKÇEKMECE'DE KAMYONET BARİYERLERE ÇARPTI... O ANLAR KAMERADA
Son dakika haberi... BÜYÜKÇEKMECE'DE KAMYONET BARİYERLERE ÇARPTI... O ANLAR KAMERADA
Son dakika haberi... BÜYÜKÇEKMECE'DE KAMYONET BARİYERLERE ÇARPTI... O ANLAR KAMERADA

YORUMLAR
500

Büyükçekmece, Kamyonet, İtfaiye, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... BÜYÜKÇEKMECE'DE KAMYONET BARİYERLERE ÇARPTI... O ANLAR KAMERADA - Son Dakika


Lüks sitede inanılmaz soygun! 3 kadın hırsız, Libya Başkonsolosu'nun evini soydu Lüks sitede inanılmaz soygun! 3 kadın hırsız, Libya Başkonsolosu'nun evini soydu         
14:49
Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri         
14:11
Ahmet Çalık'ın vefatının ardından gözler TFF'de! Konyaspor erteleme başvurusunu yaptı Ahmet Çalık'ın vefatının ardından gözler TFF'de! Konyaspor erteleme başvurusunu yaptı         
13:54
Ahmet Çalık'ın ölümüyle ilgili üzücü iddia: Emniyet kemeri takılı değildi, ikaz sesini kapatmak için toka takmıştı Ahmet Çalık'ın ölümüyle ilgili üzücü iddia: Emniyet kemeri takılı değildi, ikaz sesini kapatmak için toka takmıştı         
13:26
Genç avukat, astsubay olan eski nişanlısı tarafından katledildi! Evine girip 10 gün boyunca gelmesini beklemiş Genç avukat, astsubay olan eski nişanlısı tarafından katledildi! Evine girip 10 gün boyunca gelmesini beklemiş         
12:10
Florya'da hareketli saatler! Taraftarlar, Fatih Terim'i bekliyor! Ne söyleyecek? Florya'da hareketli saatler! Taraftarlar, Fatih Terim'i bekliyor! Ne söyleyecek?         
12:08
Mansur Yavaş sözünü tuttu! Ankara'da çiftçilere mazot desteği verilecek Mansur Yavaş sözünü tuttu! Ankara'da çiftçilere mazot desteği verilecek         
11:18
Çarşamba ve Perşembe tedbirinizi alın! Meteoroloji güncel raporu yayımladı, kar yağışı İstanbul'da etkili olacak Çarşamba ve Perşembe tedbirinizi alın! Meteoroloji güncel raporu yayımladı, kar yağışı İstanbul'da etkili olacak         
10:42
Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı         
10:15
Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar         
09:52
Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı         
09:00
"Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü "Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü         
08:32
Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor         
08:31
Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla... Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla...         
07:50
Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
07:48
Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi         
07:32
Karadeniz'de Türkali-1 kuyusunda akış testi başarıyla tamamlandı Karadeniz'de Türkali-1 kuyusunda akış testi başarıyla tamamlandı         
21:50

Son Dakika Haberleri
14:33 Ahmet Çalık'ın hayatını kaybettiği trafik kazasının kamera görüntüleri yayınlandı
14:27 Halka "Ekonomiyi kim daha iyi yönetir?" diye soruldu! Muhalefet, iktidarı geride bıraktı
14:18 Kılıçdaroğlu herkesin merak ettiği o soruyu sordu: Dolar düşünce neden zam yapıyorsunuz?
14:14 Konyaspor hiçbir şeyden çekmedi trafik kazalarından çektiği kadar! Tevfik Lav, Poljac ve en son k Ahmet Çalık
14:11 Küçük kızı istismar eden sapığı tuzak kurup dövdüler! İşte o tuzağın görüntüleri
14:07 Tıp öğrencisi oğlu cemaat yurdundan şikayet ederek intihar etti! Baba: 25 yıldır cemaatteyim
13:54 Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği minibüs duvara çarptı: 12 kişi yaralandı
13:54 Ahmet Çalık'ın vefatının ardından gözler TFF'de! Konyaspor erteleme başvurusunu yaptı
13:41 Teoman, oyuncu Gülcan Arslan ile aşk yaşadığı iddiasını yalanladı: Kızı tanımıyorum bile
13:26 Ahmet Çalık'ın ölümüyle ilgili üzücü iddia: Emniyet kemeri takılı değildi, ikaz sesini kapatmak için toka takmıştı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2022 14:52:45. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... BÜYÜKÇEKMECE'DE KAMYONET BARİYERLERE ÇARPTI... O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement