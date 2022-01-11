Son dakika haberi... BÜYÜKÇEKMECE'DE KAMYONET BARİYERLERE ÇARPTI... O ANLAR KAMERADA - Son Dakika

BÜYÜKÇEKMECE'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet bariyerlere çarptı. Yaralanan kamyonet sürücüsü itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 12.00 sıralarında D-100 Karayolu Güzelce Mevki Büyükçekmece istikametinde meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücü kullandığı kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyonet refüjde bulunan bariyerlere çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyonet sürücüsünü araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza nedeniyle bir süre D-100 Silivri istikametine trafik akışı yan yoldan sağlandı. Kazaya karışan kamyonetin ve bariyerin yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.